FC Chelsea – Frank Lampard überzeugt von schwächelndem Timo Werner: "Er ist immer eine große Waffe"

Seit Anfang November wartet Timo Werner beim FC Chelsea auf seinen nächsten Treffer. Laut Frank Lampard ist der Stürmer dennoch "eine große Waffe".

Trainer Frank Lampard vom hat über seinen schwächelnden Stürmer Timo Werner gesprochen und sich dabei hinter seinen Schützling, der zuletzt aufgrund seiner fast zwei Monat anhaltenden Torflaute in die Kritik geraten war, gestellt.

"Er ist immer eine große Waffe bei Kontern und ich denke, er wird auch eine große Waffe gegen tiefstehende Abwehrreihen werden", sagte Lampard vor dem Duell gegen (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER): "Es ist nicht so, dass er nicht gegen solche Abwehrblöcke spielen kann. Er ist clever, er kann gut abschließen. Manchmal liegt es an uns, den Ball auch in die richtigen Bereiche für ihn zu bringen."

Frank Lampard: "Eine Frage der Zeit", wann Timo Werner wieder trifft

Lampard führte aus: "Jeder Spieler erlebt mal schwere Zeiten vor dem Tor. Das Schöne ist, dass er Chancen bekommen hat, das ist definitiv positiv." So sei es nur "eine Frage der Zeit", wann Werner wieder treffe: "Denn seine natürlichen Eigenschaften bringen ihn vor das Tor und weg von den Verteidigern. Er wird wieder diese Chancen bekommen", erklärte der Blues-Coach.

"Wenn sein Selbstvertrauen dadurch angekratzt wird, dass er ein paar Chancen vergibt, ist das nur normal", betonte Lampard. Seine Aufgabe als Teamchef sei es, Werners Selbstvertrauen zu stärken. Der 42-Jährige ist sich sicher: "Die Tore werden kommen."

Im vergangenen Sommer wechselte Werner für 53 Millionen Euro von zu Chelsea. Dort kommt er in der laufenden Spielzeit seitdem auf acht Treffer in 23 Einsätzen. Zuletzt traf der 24-Jährige beim 4:1-Erfolg der Blues gegen am 7. November des vergangenen Jahres.