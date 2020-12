Timo Werner beim FC Chelsea in der Kritik: "Das nächste schreckliche Spiel"

Seit seinem Wechsel zu Chelsea steckt Timo Werner in einer Krise. Nach der nächsten schlechten Leistung in der Premier League gerät er in die Kritik.

Nach der 1:3-Niederlage des am Samstag beim steht Timo Werner im Kreuzfeuer der Kritik. Nach Blues-Trainer Frank Lampard knöpfte sich auch die englische Presse den deutschen Stürmer vor.

"Werner war besonders enttäuschend", schrieb der Guardian über den 24-Jährigen, der nach einer schwachen Vorstellung zur Halbzeit für Callum Hudson-Odoi ausgewechselt wurde. "Das nächste schreckliche Spiel für den glanzlosen und armen Werner", befand die Sun.

Werner im Kreuzfeuer der Kritik: "Eine weitere schreckliche Vorstellung"

Ausgerechnet am in fast schon heiligen Boxing Day lieferte Werner im London-Derby die nächste schlechte Leistung ab. Der im Sommer von an die Stamford Bridge gewechselte Nationalspieler kam gerade einmal auf 23 Ballkontakte, setzte zwei Schüsse neben den Kasten und brachte lediglich sechs seiner 14 Pässe bei einem Mitspieler an.

"Wann werden endlich die Tore kommen?", fragte der Independent. In der Tat wartet der gebürtige Schwabe bereits seit zehn Pflichtspielen auf einen Treffer. Insgesamt verbuchte er in der laufenden Saison in 22 Einsätzen acht Tore und sechs Assists.

"Der nächste Abend zum Vergessen für Werner nach einer weiteren schrecklichen Vorstellung. Der Deutsche wirkt wie ein Mann, dem jegliches Selbstvertrauen fehlt", urteilte der Daily Star.

Chelsea-Trainer Lampard: "Werner hat uns nicht genug gegeben"

Zuvor hatte bereits Coach Lampard seinen Stürmer öffentlich kritisiert. "Heute hat uns Timo mit und ohne Ball nicht genug gegeben", bemängelte der 42-Jährige, hielt aber auch fest, dass nahezu die gesamte Mannschaft enttäuscht habe: "Wenn du rausgehst und mit 60 oder 70 Prozent spielst, dann wirst du in der Premier League keine Spiele gewinnen."

Alexandre Lacazette per Elfmeter (35.), Granit Xhaka (44.) und Bukayo Saka (56.) hatten Arsenal in Führung geschossen. Für Chelsea reichte es lediglich noch zum Ehrentreffer durch Tammy Abraham (85.).

Nach drei Pleiten aus den vergangenen vier Spielen belegen die Blues in der Premier League aktuell lediglich Rang sieben. Der Rückstand auf Spitzenreiter , der es am Sonntag mit zu tun bekommt (17.30 Uhr im LIVE-TICKER), beträgt sechs Zähler.

Die erste Chance zur Wiedergutmachung bietet sich Werner und Co. bereits am Montag (18.30 Uhr), wenn Aston Villa an der Stamford Bridge gastiert.