Der FC Chelsea will am Deadline Day wohl Sofyan Amrabat holen. Der Marokkaner lehnt das Angebot aber ab, mit der Aussicht auf einen anderen Wechsel.

WAS IST PASSIERT? Der marokkanische Nationalspieler Sofyan Amrabat von AC Florenz hat am letzten Tag des Wintertransferfensters ein Angebot vom FC Chelsea abgelehnt. Das berichten mehrere italienische Medien und die New York Times übereinstimmend.

DAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem der Transfer von Enzo Fernández von Benfica Lissabon zum FC Chelsea ins Stocken geriet - letztlich wechselte der Weltmeister doch zu den Blues - gab der Premier-League-Klub wohl ein Angebot bei der Fiorentina für Amrabat ab. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wollte aber nicht in die Premier League, sondern lieber zum FC Barcelona wechseln. Die Katalanen beabsichtigten nämlich nach Informationen von ESPN ihn am Deadline Day per Leihe mit Kaufoption zu holen.

Daraus wurde aber nichts, da die Ablöseforderungen der Italiener wohl zu hoch war. Jetzt soll Barça versuchen, Amrabat im Sommer zu verpflichten.

BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Amrabat spielte eine starke WM für Marokko, ist bei Florenz absoluter Stammspieler und stand in der Serie A in 17 Spielen auf dem Feld. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.