FC Bologna gegen Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Ticker - alles zur Übertragung der Serie A

In der Serie A empfängt der FC Bologna am 27. Spieltag Juventus Turin. Goal verrät Euch, wo die Begegnung heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der steht der erste komplette Spieltag seit der Corona-Unterbrechung auf dem Programm: Am Abend ist Tabellenführer beim gefordert. Anstoß ist um 21.45 Uhr im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna.

In der Serie A empfängt der FC Bologna am Abend Juventus Turin: Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung des italienischen Oberhauses!

Bologna gegen Juventus: Die Begegnung in der Serie A auf einen Blick

Duell FC Bologna - Juventus Turin Datum Montag, 22. Juni | 21.00 Uhr Ort Stadio Renato Dall'Ara Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Bologna gegen Juventus heute live im TV sehen - geht das?

Die Begegnung zwischen dem FC Bologna und Juventus Turin könnt Ihr ausschließlich im LIVE-STREAM von DAZN erleben. Kein deutscher Pay-TV- oder Free-TV-Sender konnte sich die Rechte für die Serie A sichern. Somit wird auch das heutige Duell nicht live im TV gezeigt / übertragen.

Es gibt aber dennoch eine Möglichkeit, wie Ihr das Aufeinandertreffen im Stadio Renato Dall'Ara auf Eurem TV-Gerät verfolgen könnt. In diesem Abschnitt liefern wir Euch alle Informationen, die Ihr braucht, um den LIVE-STREAM auf Euren Fernseher zu übertragen.

Bologna gegen Juventus: Die Serie A heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Die Lösung, um die Serie A auf Eurem Smart-TV sehen zu können, ist denkbar einfach: Ihr müsst lediglich die kostenlose DAZN-App, die für alle gängigen Smart-TVs verfügbar ist, herunterladen und schon könnt Ihr das Duell zwischen Bologna und Juventus auch auf Eurem Fernseher schauen.

Hier die wichtigsten Informationen zur DAZN-Übertragung:

Anstoß: 21.45 Uhr

Kommentator: Uwe Morawe

Experte: Jonas Hummels

Bologna gegen Juventus im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Serie A

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Serie A gesichert und zeigt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bologna und Juventus Turin heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bologna gegen Juventus kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Das Duell der beiden Mannschaften könnt Ihr mit DAZN sogar kostenlos erleben. Das funktioniert mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten. Sichert Euch hier den Gratismonat und verpasst am Abend keine Minute.

Hat Euch die kostenloste Testphase von DAZN überzeugt, könnt Ihr den Streamingdienst anschließend für 11,99 Euro im Monat oder im Jahresabo für 119,99 Euro abonnieren. Neben der Serie A hat DAZN aktuell übrigens auch die Spiele von sowie die im Programm. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

FC Bologna gegen Juventus Turin im LIVE-STREAM erleben - Mit der DAZN-App verpasst Ihr keine Szene:

Bologna gegen Juventus heute live sehen: Wir beantworten Euch alle Fragen zu DAZN

Ihr habt Fragen zur Anmeldung und Nutzung von DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten zu diesem Thema:

Bologna gegen Juventus heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Schaut deshalb gegen 20.45 Uhr nochmals rein!

Bologna gegen Juventus: Die Highlights der Serie A bei DAZN sehen

Für alle, die am Montag keine Möglichkeit haben, sich Bologna gegen Juventus im LIVE-STREAM anzusehen, hat DAZN einen weiteren Service im Angebot: Die Begegnung steht Euch nämlich nicht nur für mehrere Tage im Re-Live zur Verfügung, sondern Ihr könnt Euch auch nur die Highlights zu Gemüte führen.

Auch die Zusammenfassungen aller Serie-A-Spiele könnt Ihr mit dem Probemonat für 30 Tage kostenlos erleben. Alle Informationen rund um das DAZN-Abo findet Ihr hier!

Bologna gegen Juventus heute live: Die Serie A im LIVE-TICKER verfolgen

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen dem FC Bologna und Juventus Turin bleibt Ihr auch ohne DAZN-Abo über die Ereignisse im Stadio Renato Dall'Ara auf dem Laufenden. Bereits einige Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch alle wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen in der Serie A.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen, sodass Ihr kein Tor und keine strittige Entscheidung verpasst. Zudem liefern wir Euch interessante Statistiken, sodass der kostenlose LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Website.

Bologna gegen Juventus heute live sehen: Die beiden Teams im Direktvergleich

Bologna insgesamt 153 wettbewerbsübergreifende Duelle Juventus 25 Siege 80 48 Unentschieden 48 80 Niederlagen 25 136 Tore 231

Bologna gegen Juventus: Die Übertragung der Serie A heute im Überblick