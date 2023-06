FC Bayern wohl zuversichtlich bei Harry Kane - Ex-Trainer sieht "keine Chance"

Der deutsche Rekordmeister ist bei seiner präferierten Sturm-Lösung nach wie vor zuversichtlich. Ein Ex-Trainer Kanes hingegen weniger.

WAS IST PASSIERT? Laut einem Bericht des kicker ist der FC Bayern zuversichtlich, den Transfer von Harry Kane zu bewerkstelligen. Demnach sei das Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni, das die Bayern bereits an Tottenham Hotspur geschickt haben, als erstes Herantasten an einen Deal zu verstehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zudem seien die Signale des Stürmers eindeutig - der 29-Jährige könne sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen. Kane sehe den FCB als Top-Verein, bei dem er die Möglichkeit hat, erstmals in seiner Karriere Titel zu gewinnen.

WIE GEHT ES WEITER? Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Einigung bezüglich eines Transfers hinziehen wird. Der FCB rechne angeblich damit, dass auch über englische Medien zunächst Nebelkerzen gezündet werden. Da der als harter Verhandlungspartner geltende Spurs-Besitzer Daniel Levy nicht der Hauptaktionär des Klubs ist, will der Rekordmeister notfalls auch bei den anderen Anteilseignern die Bereitschaft für eine Freigabe Kanes abklopfen.

Die Münchner Tageszeitung tz berichtet derweil, dass die Schmerzgrenze des FCB für Kane bei rund 100 Millionen Euro liegt. Man hofft dennoch, ihn für eine geringere Summe zu bekommen - auch, weil Besitzer Levy den Angreifer lieber ins Ausland als an einen Klub aus der Premier League verkaufen würde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Deutlich weniger optimistisch sieht der englische Trainer Harry Redknapp den Transfer. Der 76-Jährige kann sich seinen ehemaligen Schützling. nicht bei Bayern München vorstellen. Der englische Nationalmannschaftskapitän bleibe "sicher bei Tottenham", sagte Redknapp der BBC: "Ich denke, er baut gerade ein neues Haus. Und die Familie ist ihm das Wichtigste - also hat Bayern München keine Chance."

Unter Teammanager Redknapp hatte Kane 2011 sein erstes Pflichtspiel für die Spurs bestritten und sein erstes Tor für die Profimannschaft erzielt. "Er wird nicht nach Deutschland wollen", glaubt der 76-Jährige, "er wird seine Familie nicht da rüberbringen wollen, keine Chance."

Redknapp ist "sehr sicher", dass Kane bei den Spurs bleiben werde, da ihm auch ein Wechsel innerhalb der Premier League als wenig sinnvoll erscheint. Manchester City sei auf der Position des Mittelstürmers mit Erling Haaland besetzt, bei Manchester United gewinne man nichts, auch beim FC Chelsea sei Erfolg nicht garantiert.