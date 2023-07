FC Bayern würde wohl auch ein Jahr auf Harry Kane warten

Der Wechsel von Harry Kane bahnt sich immer weiter an, doch beim FC Bayern denkt man offenbar auch über eine Übergangslösung nach.

WAS IST PASSIERT? Die Stürmersuche will der FC Bayern wohl mit Tottenham-Star Harry Kane beenden, der Kapitän der Spurs will dem Vernehmen nach bei einem Wechsel ins Ausland nur zum FCB. Einzig die Nordlondoner stellen sich noch queer, schließlich hat Tottenham mit Daniel Levy wohl den härtesten Verhandler im Fußballgeschäft und erwartet um die 100 Millionen Euro. Der FC Bayern denkt nun wohl auch über eine Übergangslösung und einen um ein Jahr verspäteten Transfer nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Sky ist für den deutschen Rekordmeister auch eine ablösefreie Verpflichtung von Kane im nächsten Sommer eine Option, der Vertrag des 29-Jährigen bei Tottenham läuft nur noch bis 2024.

WIE GEHT ES WEITER? Sollten sich die Bayern für die finanziell günstigeren Weg entscheiden, wäre eine Übergangslösung wie DFB-Angreifer Niclas Füllkrug laut Sky eine Option für den FCB.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit Harry Kane würden sich die Bayern eine absolute Tormaschine in die Sturmspitze stellen: In 38 Premier-League-Spielen in der vergangenen Saison kam der englische Nationalspieler auf 30 Tore und drei Vorlagen.