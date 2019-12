FC Bayern München - VfL Wolfsburg: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen – alles zur Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern empfängt heute den VfL Wolfsburg. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel am Samstag im LIVE-STREAM und live im TV sehen könnt.

Bevor es für den in die wohlverdiente Winterpause geht, hat der Rekordmeister eine letzte harte Aufgabe vor der Brust. Am heutigen Samstag ist der zu Gast in der Allianz Arena.

Mit einem Sieg gegen die Wölfe würden die Münchner den Druck auf und an der Tabellenspitze aufbauen und bei einem Patzer der Konkurrenz sogar näher heranrücken. Aktuell trennt das Team von Trainer Hansi Flick vier Punkte vom Spitzenreiter aus Sachsen.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM und live im TV schauen könnt. Außerdem informieren wir Euch über Anlaufstellen für LIVE-TICKER und erklären, wo die Highlights des Spiels laufen.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg live: Die Rahmendaten

Duell FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg Datum Samstag, 21. Dezember 2019, 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.021 Plätze

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im TV sehen

Das Spiel zwischen den Bayern und Wolfsburg wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen. Weder im Free-TV noch beim Streamingdienst DAZN wird die Partie heute zu sehen sein.

Beginn der Vorberichterstattung ist bereits um 14.00 Uhr, anderthalb Stunden vor dem Anpfiff. Moderatorin Jessica Libbertz wird durch die Übertragung führen und durch den Experten Dietmar Hamann unterstützt.

Am letzten Spieltag der Hinrunde spielen am Samstagnachmittag zudem gegen , gegen , Schalke 04 gegen und RB Leipzig gegen . Wie an jedem Spieltag bietet Sky deshalb heute zwei Optionen: Die Partien im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Solltet Ihr Euch für das Einzelspiel zwischen Bayern und Wolfsburg entscheiden, übernimmt Kommentator Wolff-Christoph Fuß um 15.15 Uhr aus der Münchner Arena und kommentiert den Hinrundenabschluss des Rekordmeisters für Euch.

Um aus all diesen Optionen auswählen zu können, müsst Ihr allerdings Abonnent des Pay-TV-Anbieters Sky sein. Alle Infos zum Abonnement und den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Homepage des Senders.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im normalen TV können Sky-Kunden das Spiel zwischen Wolfsburg und Bayern (oder aber die Konferenz) auch online im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Go ist hier die Lösung.

Dazu müsst ihr das Sky-Go-Paket gebucht haben und die passende App herunterladen – egal, ob für den Laptop, Desktop-PC, das Smartphone oder Tablet. Die App ist kostenlos und steht in allen gängigen Stores zum Download bereit.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute mit dem Sky-Ticket sehen

Solltet Ihr kein Sky-Abonnent sein, gibt es jetzt bei Sky noch die Möglichkeit, die mit Hilfe von Sky Ticket zu empfangen. Im Gegensatz zu den regulären Sky-Paketen besteht hier keine Abo-Pflicht.

Dabei kann man zwischen dem Supersport-Ticket und dem Sport-Ticket auswählen. Beide Tickets sind jederzeit monatlich kündbar und beinhalten folgende Leistungen:

Alle Konferenzen: Bundesliga, & UEFA

Alle Spiele: Premier League &

Alle Formel 1 Sessions

Das Beste von Handball, Tennis & Golf

Bucht man das Supersport-Ticket kann man zusätzlich auch alle Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und UEFA Champions League schauen, die Sky im Programm hat und auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Statt 9,99 Euro für das Sport-Ticket zahlt man für das Supersport-Ticket allerdings 29,99 Euro pro Monat. Im ersten Monat kostet es allerdings nur 14,99 Euro.

Um Bayern gegen Wolfsburg heute als Einzelspiel im LIVE-STREAM zu schauen, müsstet ihr also auf das Supersport-Ticket zurückgreifen.

Als dritte Option kann man bei Sky auch Einzelspiele buchen. Für die Partie FC Bayern gegen Wolfsburg würden dafür 15 Euro fällig werden.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg heute live: So seht Ihr die Highlights

Auch Fans des FC Bayern und des VfL Wolfsburg, die kein Sky-Abonnement haben, können die besten Bilder des Spiels zeitnah nach Abpfiff sehen. Klassische Anlaufstelle dafür ist die ARD-Sportschau. Seit Jahren eine Institution versorgt sie Euch heute ab 18.30 Uhr mit den Highlights aller Bundesligaspiele vom Nachmittag – darunter natürlich auch Bayern gegen Wolfsburg.

Wer nicht so lange warten kann oder will, wird auch beim Streamingdienst DAZN fündig. Hier gibt es die Highlights aller Partien der 1. und 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach Schlusspfiff auf der Plattform.

Allerdings ist hier auch ein DAZN-Abonnement nötig. Das kostet Euch 11,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für den Monatspass entscheidet, den Jahrespass gibt es für einmalig 119,99 Euro. Bei beiden Paketen ist der erste Monat gratis und der Service ist jederzeit kündbar.

Neben den Bundesliga-Highlights hat DAZN auch zahlreiche Livesport-Events im Programm. Darunter unter anderem viele Spiele der Champions League und alle Partien der . Hinzu kommen die , , , NFL, NBA, , Darts und zahlreiche weitere Events.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's die Antworten:

Hier erhaltet Ihr die kostenlose DAZN-App in den entsprechenden Stores:

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im LIVE-TICKER

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, heute während des Spiels Livebilder von Bayern – Wolfsburg zu sehen, ist Euch ein LIVE-TICKER ans Herz gelegt. Dort werdet Ihr live über alle Ereignisse aus dem Stadion informiert.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker kostenlos auf seiner Seite an. Neben blitzschnellen Updates bei Toren, Großchancen oder sonstigen Höhepunkten werdet Ihr dort auch mit spannenden Statistiken rund um beide Teams versorgt.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung VfL Wolfsburg:

Aktuell ist noch offen, wie beide Trainer aufstellen werden. Sobald offiziell ist, welche 22 Spieler in den Startformationen stehen, erfahrt ihr es an dieser Stelle.