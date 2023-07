FC Bayern: Auch Winter-Transfer von Harry Kane eine Möglichkeit

Der FC Bayern spekuliert angeblich darauf, dass ihm Harry Kane sein Wort gibt und dann im Winter günstiger zu haben ist.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München erwägt laut einem Bericht der Daily Mail, sein Angebot für Tottenham-Stürmer Harry Kane in diesem Sommer zurückzuziehen und es im Winter-Transferfenster erneut zu versuchen, wenn Kane vor den letzten Monaten seines Vertrags steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Montag hieß es, Tottenham Hotspur habe auch das zweite Angebot des FC Bayern München für Harry Kane in Höhe von 80 Millionen Euro plus Boni abgelehnt.

Demnach habe Spurs-Besitzer Daniel Levy den Preis für Kane auf umgerechnet 140 Millionen Euro beziffert. Da Kane im nächsten Sommer ablösefrei gehen kann, hofft man jedoch bei den Bayern, den Stürmer zu einer Summe unter Levys Preisvorstellung verpflichten zu können.

Dafür würde der FCB dem Angreifer auch einen finanziellen Anreiz bieten, wenn er den Bayern sein Wort gibt. So soll man in München glauben, dass Tottenham Kane lieber ins Ausland ziehen lassen würde, als ihn an einen Rivalen aus der Premier League zu verlieren.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane erzielte in der vergangenen Saison in der Premier League in 38 Duellen 30 Tore. In der Champions League war er in acht Duellen allerdings nur einmal erfolgreich.