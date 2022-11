Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen läuft heute live bei Sat.1. Warum ist am 14. Spieltag ein Spiel im Free-TV zu sehen?

Am 14. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 trifft der FC Bayern München in einem der traditionsreichsten Spiele Deutschlands auf den SV Werder Bremen. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, 8. November 2022, um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Und die Begegnung wird sogar live im Free-TV von Sat.1 übertragen. Aber warum?

Die Bundesliga ist wieder im Free-TV zu sehen! Für den FC Bayern München geht es heute im Rahmen des 14. Spieltags gegen den Aufsteiger aus Bremen. Nachdem das Duell in der vergangenen Saison nicht stattfand, kommt es in der laufenden Runde wieder zum Kräftemessen des FCB mit dem SV Werder. Aber warum läuft die Begegnung eigentlich im frei empfangbaren Fernsehen?

Die Frage ist durchaus berechtigt, schließlich liegt ein Großteil der Rechte an den Live-Übertragungen bei den Bezahl-Anbietern Sky und DAZN. Nur drei Partien der regulären Spielzeit werden im Free-TV gezeigt - eine am 1. Spieltag, eine am letzten Spieltag des Jahres 2022 und eine am ersten Spieltag in 2023. Welche Rolle eine Kooperation zwischen zwei Sendern bei der Live-Übertragung von FC Bayern gegen Werder Bremen spielt und wie viele Begegnungen zusätzlich im Free-TV laufen, erfahrt Ihr nachfolgend.

FC Bayern München gegen Werder Bremen läuft heute live auf Sat.1. Weshalb?

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live auf Sat.1? Allgemeine Infos zur Bundesliga-Partie

Paarung: FC Bayern München vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga, 14. Spieltag Datum: 8. November 2022 (heute), 20.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live auf Sat.1? Planmäßige Bundesliga-Spiele 2022/23 im Free-TV

Wie bereits angesprochen sind drei Begegnungen pro Saison im Free-TV zu sehen, darüber hinaus auch die Relegationsspiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen, das Auftaktspiel der 2. Bundesliga sowie der Supercup. Normalerweise sind die Bundesliga-Partien das Eröffnungsspiel, eine Begegnung am 17. und eine am 18. Spieltag.

Aufgrund der Winter-WM in Katar verschiebt sich der Spielplan in der Bundesliga. Der letzte Spieltag des Jahres 2022 wird der 15. sein, die Winterpause endet dann mit dem Beginn des 16. Spieltags am 20. Januar. Daher überträgt Sat.1 jeweils eine Partie am 15. und 16. anstatt am 17. und 18. Spieltag.

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live im Free-TV? Kooperation zwischen Sky und Sat.1

Darüber hinaus verkündeten die Seven.One Entertainment Group und der Pay-TV-Sender Sky Ende Oktober den Abschluss einer Kooperation. Diese beinhaltet die Free-TV-Übertragung von vier zusätzlichen Bundesliga-Spielen während der Saisons 2022/23 und 2023/24. Eine davon ist das Aufeinandertreffen des amtierenden deutschen Meisters mit dem Double-Sieger von 2004.

"Die Kooperation ist ein dreifacher Gewinn - für die Fans, für Sky und für uns. Wir bauen damit unsere Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußballabende in SAT.1", wird ran-Sportchef Alexander Rösner bei ran.de zitiert. Matthias Opdenhövel, Wolff-Christoph Fuss und Matthias Killing berichten dann ab 20.00 Uhr live aus der Allianz Arena.

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live auf Sat.1? Alle Bundesliga-Übertragungen 22/23 im Free-TV

1. Spieltag: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (1:6)

14. Spieltag: FC Bayern München vs. SV Werder Bremen (8. November 2022, 20.30 Uhr)

15. Spieltag: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund (11. November 2022, 20.30 Uhr)

16. Spieltag: RB Leipzig vs. FC Bayern München (20. Januar 2023, 20.30 Uhr)

Eine weitere, noch nicht festgelegte Partie

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live auf Sat.1? Bundesliga im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Nicht nur im Free-TV könnt Ihr Bayern gegen Bremen sehen, Euch wird auch ein kostenfreier LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Dieser ist nach einer kurzen Anmeldung via ran.de abrufbar. Verfügt Ihr über ein Abonnement bei Sky oder WOW, ehemals Sky Ticket, könnt Ihr das Spiel natürlich auch dort verfolgen.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL ab. Dort werdet Ihr mit den wichtigsten Infos versorgt.

Warum läuft FC Bayern vs. Werder Bremen heute live auf Sat.1? Die komplette Übersicht zur Übertragung