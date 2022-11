FC Bayern München: DFB droht Supertalent Paul Wanner an Österreich zu verlieren

Paul Wanner gilt als große Zukunftshoffnung beim FC Bayern und beim DFB. Allerdings zeichnet sich bei dem Teenager ein Verbandswechsel ab.

WAS IST PASSIERT? Der DFB droht Supertalent Paul Wanner vom FC Bayern München an den österreichischen Verband zu verlieren: Während der Weltmeisterschaft in Katar bestreitet der 16-jährige Mittelfeldspieler ein Trainingslager mit dem Perspektivkader des ÖFB.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vom 21. bis zum 25. November kommt im kroatischen Pula eine ÖFB-Auswahl der Jahrgänge 2000 bis 2005 zusammen. Geleitet wird das Trainingslager von Teamchef Ralf Rangnick sowie U21-Nationaltrainer Werner Gregoritsch. Nach Gesprächen "mit dem Spieler und seinem Umfeld" habe sich Wanner laut ÖFB für eine Teilnahme entschieden.

Wanner kam als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin im österreichischen Dornbirn zur Welt und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Bisher lief er ausschließlich für deutsche Auswahlmannschaften auf. Insgesamt absolvierte er 15 Länderspiele für die U17 und U18, das bis dato letzte im September. Bis zu einem ersten Pflichtspieleinsatz für eine A-Nationalmannschaft kann er zwischen den Nationen wechseln.

WAS WURDE GESAGT? Bereits im Februar nahm der ÖFB erstmals Kontakt mit Wanners Umfeld auf. DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff zeigte sich damals jedoch zuversichtlich, dass es zu keinem Verbands-Wechsel kommt. Wanner sei "ein Ausnahmespieler, der sicherlich auch davon träumt, große Titel zu gewinnen", sagte Bierhoff: "Und ohne den Österreichern zu nahe zu treten, aber die Chance ist bei der deutschen Nationalmannschaft schon größer."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Anfang des Jahres avancierte Wanner mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern, Profi-Trainer Julian Nagelmann nannte ihn damals ein "unfassbares Talent". Bisher kam er sechsmal für den FC Bayern zum Einsatz, hauptsächlich spielt er für die hauseigene U19.

WIE GEHT ES WEITER? Nun ist Wanner aber Teil des 29-köpfigen Perspektivakders der österreichischen Nationalmannschaft, dem unter anderem auch Yusuf Demir angehört. Nach einem Halbjahr beim FC Barcelona und einer kurzzeitigen Rückkehr zu seinem Stammklub SK Rapid spielt er mittlerweile bei Galatasaray Istanbul.

Vor dem Trainingslager des Perspektivkaders trifft sich die nicht für die WM qualifizierte österreichische A-Nationalmannschaft in Spanien. Am 20. November steht ein Testspiel in Wien gegen Italien an.