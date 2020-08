FC Bayern vs. Olympique Lyon im Livestream - alle Informationen zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern München spielt im CL-Halbfinale gegen Olympique Lyon. Goal erklärt, wo die Partie heute live im Livestream übertragen wird.

Im zweiten Halbfinale der spielt der FC Bayern München gegen Olympique Lyon. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Nach dem spektakulären 8:2 im Viertelfinale gegen den trifft Bayern München auf . Ein vermeintlich leichter Gegner, aber Achtung: Obwohl die Franzosen nur Siebter in der wurden, haben sie im Turnierverlauf und rausgeworfen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Olympique Lyon heute live im Livestream übertragen wird. Hier erhaltet Ihr zudem alle Daten zur Übertragung der Champions League generell.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 19. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Übertragungsrechte

Wer dieses Jahr die Champions League sehen möchte, der kann das nur über den Pay-TV-Sender Sky oder den Streamingdienst DAZN machen. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender noch die Privatsender haben Übertragungsrechte erhalten. Über Sky und DAZN könnt Ihr das Spiel im Livestream sehen – wir verraten Euch, wie das auch kostenlos geht!

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt Bayern gegen Lyon heute live und in voller Länge. Um 20.45 Uhr beginnt der Vorbericht mit Moderator Alex Schlüter. Das Spiel wird von Marco Hagemann und Experte Per Mertesacker kommentiert. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel kostenlos sehen! Dafür müsst Ihr nur auf diesen Link klicken.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream bei DAZN sehen: So geht’s

Ihr könnt den Stream über die DAZN-App oder den Browser sehen. Die App ist für diverse Geräte kompatibel, zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation, die X-Box, den Amazon Fire-TV-Stick und den Smart-TV.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream bei DAZN sehen: Alle Links zum Download

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der DAZN-App für Euch:

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Sky

Der Sender Sky streamt die Champions League auch live! Hier stehen Euch zwei Optionen zur Verfügung, abhängig davon, ob Ihr Sky abonniert habt oder nicht. Die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Das Programm des Streams ist kompatibel mit dem der TV-Übertragung.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Sky Go

Als Sky-Kunde habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go, die App ist in jedem Sky-Paket erhältlich. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, neben der Champions League gibt es dort zum Beispiel auch die Formel 1 werbefrei zu sehen. Nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky eingeben – und schon kann der Stream losgehen.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Sky Ticket

Wer kein Sky-Abo besitzt und den Sender auch nicht langfristig abonnieren möchte, der kann sich für 29,99 Euro im Monat Sky Ticket gönnen und die Königsklasse live erleben. Der Vorteil vom Ticket ist, dass Ihr es jederzeit kündigen könnt. Welche Sportarten und Übertragungen im Preis enthalten sind, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel lieber schriftlich verfolgen will, weil er gerade unterwegs ist und nicht genug Datenvolumen für den Stream hat, der kann das über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal machen. Fast in Echtzeit wird dort von den aktuellen Ereignissen aus Lissabon berichtet – gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker auch eine gute Ergänzung zur Übertragung.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Dann gönnt Euch die Highlights von DAZN! Schon kurz nach Spielende könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen auf der Plattform anschauen. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live reinziehen.

Damit Ihr Euch in das Programm von DAZN hereinfuchsen könnt, wird Euch der erste Monat des Abonnements geschenkt! Auf der Plattform gibt es Live-Übertragungen aus zahlreichen Top-Ligen, zum Beispiel aus der , La Liga, , Ligue 1, NFL, NBA und NHL. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Bayern vs. Olympique Lyon heute im Livestream: Alle Übertragungen im Überblick