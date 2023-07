Offiziell: FC Bayern verpflichtet Abwehrspieler Min-Jae Kim von der SSC Neapel

Die Bayern haben den Defensivspieler offiziell unter Vertrag genommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat wie erwartet Wunsch-Abwehrspieler Min-Jae Kim von der SSC Neapel verpflichtet. Der 26 Jahre alte Südkoreaner unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag bis 2028.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kim kostet rund 50 Millionen Euro Ablöse. Die Summe war in einer Ausstiegsklausel im eigentlich bis 2025 laufenden Kontrakt festgelegt.

WAS WURDE GESAGT? Kim habe "eine tolle Entwicklung hingelegt", sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen, "er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit." Der Neue, der ab sofort in die Vorbereitung am Tegernsee einsteigen soll, nannte den FC Bayern den "Traum eines jeden Fußballers". Er wolle auch dort möglichst viel spielen und "so viele Titel wie möglich gewinnen".

Zuvor hatte sich der Südkoreaner in einem Instagram-Statement von den Neapel-Fans verabschiedet. "An meinen leidenschaftlichen Verein Neapel, Mister Spalletti, meine Teamkollegen, und vor allem an alle Neapel-Fans, ich möchte meinen Dank aussprechen", sagte Kim. "Egal, wo ich sein werde oder wohin ich gehe, ich werde mich an Neapel erinnern und euch anfeuern. Danke."

In München soll er Rekordtransfer Lucas Hernandez ersetzen, der zum französischen Meister Paris St. Germain gewechselt war. Mit Napoli wurde der 49-malige Nationalspieler in der vergangenen Saison italienischer Meister und zum besten Abwehrspieler der Serie A gewählt.

DIE TRANSFERGSCHICHTE: Zuletzt musste Kim seinen Militärdienst in Südkorea ableisten. Deshalb fand der Medizincheck auch nicht wie üblich in München, sondern in der Heimat des Verteidigers statt. Er ist nach Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Dortmund), die ablösefrei kamen, der dritte Neuzugang der Münchner.

WIE GEHT ES WEITER? Der siebenköpfige Transferausschuss des Rekordmeisters steht allerdings noch vor der schwierigsten Aufgabe: Superstar Harry Kane soll zum Königstransfer werden. Mit Englands Teamkapitän gibt es angeblich eine Einigung, doch Tottenham Hotspur stellt sich bislang quer. Die Ablöse für Kane dürfte womöglich die Marke von 100 Millionen Euro übersteigen.

Im Visier der Münchner befindet sich zudem Rechtsverteidiger Kyle Walker von Manchester City, der den Bayern ebenfalls zugesagt haben soll. Er könnte den abwanderungswilligen Benjamin Pavard ersetzen.