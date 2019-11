FC Bayern: Troy Parrott offenbar ein Thema in München

Neben der Suche nach einem neuen Trainer, scheint der FCB auch einen neuen Stürmer von den Tottenham Hotspur ins Visier genommen zu haben.

Der hat offenbar Interesse an Sturmtalent Troy Parrott von den . Das berichtet die Daily Mail.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister nach der enormen Entwicklung von Jadon Sancho beim BVB mehrere junge englische Spieler beobachten.

Troy Parrott: Debüt für die irische Nationalmannschaft

Parrott, der unter dem beim FCB gehandelten Ex-Coach Mauricio Pochettino sein Profidebüt für die Spurs gab, spielt aktuell noch in der U19 der Nordlondoner. Dort machte er in der UEFA mit fünf Treffern in drei Spielen auf sich aufmerksam.

In der Länderspielpause debütierte der 17-Jährige im Testspiel gegen Neuseeland für die Nationalmannschaft Irlands.

Sein Vertrag beim Premier-League-Klub läuft noch bis 2021.