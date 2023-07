Als Walker-Ersatz: Manchester City hat offenbar Benjamin Pavard vom FC Bayern im Auge

Die Citizens haben wohl mit Benjamin Pavard einen Abwehrspieler des FC Bayern München im Auge. Der FCB will im Gegenzug Kyle Walker.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Pavard vom FC Bayern steht bei Manchester City auf der Kandidatenliste als Nachfolger für Kyle Walker offenbar ganz oben. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach könnte es zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem amtierenden englischen Meister nun Gespräche über eine Art Tauschgeschäft geben. Die Bayern haben ihrerseits nämlich Interesse an Walker bekundet und würden den Rechtsverteidiger gerne unter Vertrag nehmen. Der Engländer hat seine Bereitschaft für einen Wechsel nach München laut Sky auch schon gegeben.

Zwischen Pavard und City gab es Romano zufolge ebenfalls schon erste Gespräche, von einer Einigung sei man aber noch entfernt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pavard liebäugelt schon seit Längerem mit einem Abschied aus München. Der Franzose betonte stets, am liebsten auf seiner Stammposition als Innenverteidiger eingesetzt zu werden, bei den Bayern musste er in der abgelaufenen Spielzeit aber hin und wieder rechts hinten in der Viererkette aushelfen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Pavard wechselte im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart an die Isar. Für die Bayern absolvierte er in den vier Jahren bislang 162 Spiele. Zuletzt galt auch Inter Mailand als mögliches Transferziel des 27-Jährigen.