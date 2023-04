Schon 14 Saisontore! Der FC Bayern ist wohl scharf auf einen Senkrechtstarter

Sturmtank Rasmus Höjlund gehört zu den Entdeckungen dieser Saison. Auch die Bayern sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.

WAS IST PASSIERT? Neue Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Atalanta Bergamos Stürmer Rasmus Höjlund sind aufgetaucht. Laut Sport Bild befindet sich der Name des dänischen Shootingstars auf einer Liste möglicher Verstärkungen der FCB-Verantwortlichen für den Sturm.

WAS IST DER HINTERGRUND? Spekulationen um Höjlund und die Bayern gibt es nicht zum ersten Mal. Ende März berichtete tuttomercatoweb, es gebe bereits Kontakt zwischen den Münchenern und Höjlunds Umfeld.

Der 20-Jährige ist ein echter Stoßstürmer. Ein Werben des FC Bayern käme nicht überraschend, schließlich gilt es als ausgemacht, dass im Sommer ein Hochkaräter für das Sturmzentrum verpflichtet wird.

Höjlund wäre zwar kein Schnäppchen, aber gewiss günstiger als die ebenfalls gehandelten Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) oder Victor Osimhen (Napoli). Der Vertrag des Dänen läuft noch bis 2027 und auch Real Madrid soll seine Entwicklung mit großem Interesse verfolgen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Höjlund wurde unter anderem in der Jugend von Bröndby IF ausgebildet. Von dort zog es ihn 2020 ablösefrei zum FC Kopenhagen, wo er seine erste Erfahrungen als Profi sammelte. Im Januar 2022 wechselte er für 1,8 Millionen Euro Ablöse zu Sturm Graz, ehe Atalanta ein halbes Jahr später für 17 Millionen Euro zuschlug. Diese Ablöse kann noch auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Bergamo und Graz erzielte Höjlund in dieser Saison 14 Tore in 36 Pflichtspielen. Außerdem lieferte der Teenager noch sechsAssists. Seit dem vergangenen Herbst ist Höjlund auch dänischer A-Nationalspieler und absolvierte vier Partien (fünf Treffer).

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

YouTube

WIE GEHT ES WEITER? Laut der Sport Bild wollen die Münchner Verantwortlichen Ende April mit Thomas Tuchel die Kaderplanung für den Sommer besprechen. Dann geht es auch darum, welches Profil der neue Stürmer besitzen soll und welche Namen von der Kandidatenliste dann infrage kommen.