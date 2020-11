Borussia Mönchengladbach: Max Eberl reagiert auf Transfergerüchte um Florian Neuhaus und FC Bayern München

Gladbachs Florian Neuhaus überzeugt aktuell sowohl im Verein als auch in der Nationalelf. Nun wird er erneut mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Sportdirektor Max Eberl von hat auf die anhaltenden Transfergerüchte um Mittelfeldspieler Florian Neuhaus und den deutlich reagiert.

"Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit Sport1.

Eberl über Neuhaus: "Warum nicht sagen: 'Hey, geil. In Gladbach entwickelt sich was"

Eberl kritisierte die Selbstverständlichkeit, gute Spieler direkt mit einem Abgang in Verbindung zu bringen. "Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil. In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben? Der Reflex ist mittlerweile immer: Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin? Das geht mir immer viel zu schnell", führte er aus.

Neuhaus, der in der Jugend von ausgebildet wurde, stand offenbar beim damaligen Bayern-Coach Niko Kovac auf der Wunschliste. Der Rechtsfuß selbst wollte zuletzt ein mögliches Engagement bei den Münchnern nicht ausschließen.

"Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan. Aber ich bin Spieler von Borussia Mönchengladbach und konzentriere mich auf nichts anderes", erklärte er im Gespräch mit Goal und SPOX.

Gladbach: Neuhaus noch bis 2024 unter Vertrag

Von den Löwen wechselte zu den Fohlen, die ihn zunächst für eine Spielzeit an verliehen. Beim Tabellensiebten der aktuellen Bundesligasaison entwickelte er sich zum Leistungsträger. Beim Freundschaftsspiel Anfang Oktober gegen die (3:3) krönte er sein Nationalmannschaftsdebüt mit einem Treffer.

In Gladbach besitzt Neuhaus noch einen Vertrag bis 2024.