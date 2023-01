Nach Gerüchten um den FC Bayern: Chelsea vor Transfer von Lyon-Star Malo Gusto

Chelsea lässt auf dem Transfermarkt einfach nicht locker und schlägt diesmal in Lyon zu: FCB-Kandidat Malo Gusto kommt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea setzt seine spektakuläre Einkaufstour in diesem Winter fort und steht laut übereinstimmender Medienberichte unmittelbar vor der Verpflichtung von Olympique Lyons Abwehrspieler Malo Gusto. RMC Sport und The Athletic melden, die Vereine hätten sich auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro verständigt. Gusto soll aber für die zweite Saisonhälfte noch auf Leihbasis bei OL verbleiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gusto ist französischer U21-Nationalspieler und gilt auf seiner Position als eines der größten Talente Europas. Aktuell ist er noch bis 2024 an seinen Heimatklub Lyon gebunden. Mehrere namhafte Vereine sollen in den letzten Wochen ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Vor allem der FC Bayern, der nach einer Alternative zu Benjamin Pavard Ausschau hält, wurde in diesem Zusammenhang genannt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gusto stammt aus der Jugend der Lyonnais und ist seit Sommer 2021 Teil des Ligue-1-Kaders. In der laufenden Saison gehört er zum Stammpersonal von Trainer Laurent Blanc und bereitete in 15 Einsätzen einen Treffer vor.



WIE GEHT ES WEITER? Chelsea hat in dieser Transferperiode bereits sechs Neuzugänge verpflichtet: Benoît Badiashile, David Datro Fofana, João Félix, Andrey Santos, Mykhailo Mudryk und Noni Madueke kamen für insgesamt knapp 180 Millionen Euro.

Auch nach dem Gusto-Transfer ist der Kaufrausch der Blues noch nicht beendet: Es soll noch eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld kommen, am liebsten Moisés Caicedo von Brighton & Hove Albion.