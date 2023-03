FC Bayern: Supertalent Luka Vuskovic soll ein Kandidat sein

Luka Vuskovic gilt als große kroatische Verteidigerhoffnung. Sein Talent ist auch dem FCB nicht verborgen geblieben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat ein Auge auf den talentierten, kroatischen Innenverteidiger Luka Vuskovic geworfen. Das berichtet der Transferexperte Nicolo Schira. Er schreibt, der FCB gehöre neben PSG und Manchester City zu den Vereinen, die Interesse an dem Abwehrspieler von Hajduk Split zeigen. Im Rennen um Vuskovic habe aktuell der Spitzenreiter der Ligue 1 die Nase vorn.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor einigen Wochen hatte Schira bereits von "fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen PSG und Vuskovic berichtet. Als Ablösesumme für den Teenager nannte er damals vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen von einer weiteren Million. Mittlerweile ist von einer Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro die Rede.

Vuskovic gilt in Kroatien aktuell als eines der größten Talente. Der 16-Jährige kommt bei Hajduk bereits in der Profimannschaft zum Einsatz. Im Ligaspiel der U19 gegen NK Istra 1961 erzielte er im Oktober 2022 einen Treffer aus der eigenen Hälfte des Spielfelds. Sein Vertrag in Split läuft noch bis 2024.

WAS WURDE GESAGT? Luka Vuskovic ist der Bruder von HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (21). Dieser schwärmte vor einigen Monaten von seinem jüngeren Bruder gemäß Hamburger Morgenpost: "Als ich 15 war, war ich noch nicht so weit. Er spielt schon in der U19 und ist einer der Besten – unglaublich! Wir sind stolz. (...) Er muss weiter hart arbeiten, darf nicht abheben."

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

imago images

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Luka Vuskovic stand in dieser Saison für Hajduks U19 in 18 Partien auf dem Platz, darunter vier Einsätze in der UEFA Youth League. Dabei gelangen dem Rechtsfuß bereits neun Tore. Er ist der erste Spieler des Jahrgangs 2007, der in der Youth League einen Treffer erzielte. Die letzten vier Spiele der Hajduk-Profis in der ersten Liga absolvierte er über die kompletten 90 Minuten.