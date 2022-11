PSG ist angeblich scharf auf Supertalent Luka Vuskovic von Hajduk Split

Bei Hajduk Split spielt aktuell eine Eigengewächs groß auf. Das ruft auch die Klubchefs von Paris Saint-Germain auf den Plan.

WAS IST PASSIERT? Frankreichs Meister Paris Saint-Germain möchte sich mit Abwehrtalent Luka Vuskovic von Hajduk Split verstärken. Italienische und kroatische Medien berichten unter Berufung auf den Journalisten Nicholo Schira, dass es zwischen den Klubs "fortgeschrittene Gespräche" wegen eines Transfers des Innenverteidigers gebe. Als Ablöse für Vuskovic werden vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen von einer Millionen Euro genannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vuskovic gilt in Kroatien aktuell als eines der größten Talente. Der 15-Jährige kommt bei Hajduk bereits in der U19 zum Einsatz und absolvierte unter anderem bereits mehrere Partien in der UEFA Youth League. Im Ligaspiel gegen NK Istra 1961 erzielte er im Oktober einen Treffer aus der eigenen Hälfte des Spielfelds. Sein Vertrag in Split läuft noch bis 2024.

WAS WURDE GESAGT? Luka Vuskovic ist der Bruder von HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (20). Dieser schwärmte vor einigen Wochen von seinem jüngeren Bruder gemäß Hamburger Morgenpost: "Als ich 15 war, war ich noch nicht so weit. Er spielt schon in der U19 und ist einer der Besten – unglaublich! Wir sind stolz. (...) Er muss weiter hart arbeiten, darf nicht abheben."

WIE GEHT ES WEITER? Sollte der Transfer an die Seine über die Bühne gehen, wäre Vuskovic zweifelsohne erstmal für den Nachwuchs vorgesehen. Allerdings bedarf es in der PSG-Innenverteidigung mittelfristig einer Blutauffrischung: Marquinhos (28) und Presnel Kimpembe (27) sind zwar im besten Fußballeralter, Sergio Ramos ist dagegen mit seinen 36 Jahren auf der Zielgeraden seiner Karriere unterwegs.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Luka Vuskovic stand in dieser Saison für Hajduks U19 in elf Partien auf dem Platz, darunter drei in der UEFA Youth League. Dabei gelangen dem Rechtsfuß bereits drei Tore. Er ist der erste Spieler des Jahrgangs 2007, der in der Youth League einen Treffer erzielte.