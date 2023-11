FC Bayern: Transferkandidat Ousmane Diomande steht offenbar vor Verlängerung bei Sporting

Der FC Bayern soll ihn genau beobachten, doch erst einmal wird Ousmane Diomande wohl seinen Vertrag bei Sporting verlängern.

WAS IST PASSIERT? Der unter anderem vom FC Bayern München beobachtete Ousmane Diomande von Sporting CP steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung beim Klub aus Lissabon. Das berichtet Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wird der ivorische Abwehrspieler seinen bis 2027 datierten Vertrag noch einmal verlängern. Die in seinem Arbeitspapier enthaltene Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro dürfte dem Bericht zufolge in diesem Zusammenhang noch einmal erhöht werden.

Der 19-Jährige steht angeblich beim FC Bayern München auf der Liste der möglichen Verstärkungen für die Defensive. Aber auch Manchester United und Arsenal sollen den Innenverteidiger auf dem Wunschzettel haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Diomande zählt bei Sporting seit seinem Wechsel im Januar 2023 für 7,5 Millionen Euro von Midtjylland aus Dänemark zu den Stammspielern. In dieser Saison kommt er auf 16 Pflichtspieleinsätze für Sporting, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.