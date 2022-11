FC Bayern: Trainer Danny Galm rechnet mit seiner U19 ab

Die U19 des FC Bayern befindet sich auf einer sportlichen Talfahrt. Nach der jüngsten Niederlage hagelt es Kritik von Trainer Danny Galm.

WAS IST PASSIERT? Die sportliche Talfahrt der U19 des FC Bayern sorgt für Ärger. Nach der 0:4-Niederlage der Münchner am Sonntag in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg platzte Trainer Danny Galm der Kragen.

WAS WURDE GESAGT? "Unnötige und leichtfertige Fehler im Spielaufbau und eine Zweikampf-Führung, die nichts mit Leistungssport zu tun hat, haben uns heute dieses enttäuschende Auftreten gebracht", schimpfte Galm: "Es war ein enttäuschender Tag und jeder muss sich selbst hinterfragen, ob das die Art ist, wie man auftreten will. Als jüngere Mannschaft musst du dich in jeder Aktion wehren. Das haben wir heute nicht getan."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die U19 des FC Bayern spielt bisher eine für ihre Verhältnisse schwache Saison. Bei der Niederlage in Nürnberg flogen mit Arijon Ibrahimovic und Noel Aseko Nkili außerdem zwei Bayern-Spieler mit der Gelb-Roten beziehungsweise Roten Karte vom Platz.

Das Abschneiden des Jugendteams soll einem Bericht von Sport1 zufolge beim FCB schon seit einiger Zeit für Verstimmungen sorgen. Vor allem die Nachwuchschefs Jochen Sauer und Holger Seitz seien "sehr frustriert". Einstellung und Mentalität seien nicht "Bayern-like".

Auch Kaderplaner Marco Neppe und Profi-Trainer Julian Nagelsmann sehen die U19-Auftritte angeblich kritisch. "Ich hatte in meiner Zeit als Jugendtrainer einen Leitsatz: Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung. Da steckt zweimal Erfolg drin", meinte Nagelsmann zuletzt vielsagend.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Münchner belegen in der Staffel Süd/Südwest mit zehn Punkten aus acht Spielen lediglich den zehnten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Mainz 05 beträgt bereits 14 Zähler. Hinzu kommt das Aus in der Youth-League-Gruppenphase, in der die Münchner hinter dem FC Barcelona und Inter Mailand auf Rang drei landeten.