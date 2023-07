FC Bayern hat offenbar Torhüter Giorgi Mamardashvili im Visier

Der FC Bayern München schaut sich neben einem Stürmer und Mittelfeldspieler wohl auch im Tor um. Steht bald ein Georgier zwischen den Pfosten?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat offenbar Torhüter Giorgi Mamardashvili im Visier. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätte der deutsche Rekordmeister im Moment zwar andere Prioritäten, der 22-Jährige würde aber zu "100 Prozent auf der Transferliste" stehen, so der italienische Journalist. Er selbst soll einem Wechsel nach München offen gegenüberstehen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mamardashvili war erst im Winter 2022 für unter einer Million Euro von Dinamo Tiflis zum FC Valencia gewechselt, überzeugte dort und für Georgien bei der U21-Europameisterschaft mit guten Leistungen, sodass sich sein Marktwert inzwischen auf 25 Millionen Euro belaufen soll.

WIE GEHT ES WEITER? Hinter der Nummer eins, Manuel Neuer, hat der FC Bayern aktuell drei Torhüter im Aufgebot: Yann Sommer, Alexander Nübel und Sven Ulreich. Allerdings steht Nübel laut dessen Berater vor einem Abschied, auch Sommer kann dem Vernehmen nach noch im Sommer gehen und weckt wohl das Interesse von Inter. Mamardashvili könnte in Zukunft also durchaus das Erbe von Neuer antreten. Ob Bayern aber eine Summe, die sich in den Sphären seines Marktwert bewegt, in die Hand nimmt, darf zumindest bezweifelt werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Georgier war in der abgelaufenen Saison Stammkeeper beim lange abstiegsbedrohten Valencia und kam auf 42 Spiele, in denen er neunmal ohne Gegentor blieb.