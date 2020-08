FC Bayern - Michael Rummenigge schwärmt von Thomas Müller: "Derzeit der wichtigste Spieler"

Beim FC Bayern befinden sich aktuell viele Spieler in Weltklasse-Form. Für Michael Rummenigge sticht Thomas Müller aber noch etwas heraus.

Michael Rummenigge, ehemaliger Spieler des und Bruder von FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, hat die Wichtigkeit von Thomas Müller für den deutschen Rekordmeister hervorgehoben.

"Er ist derzeit der wichtigste Spieler der Bayern und in dieser Form eigentlich auch für die Nationalmannschaft unverzichtbar", sagte er gegenüber dem Sportbuzzer über den 30-Jährigen.

Rummenigge: FC Bayern stärker als Lyon

Nach der 8:2-Gala im Viertelfinale der gehen die Münchner als klarer Favorit in das Halbfinale gegen . Nach einer solchen Leistungen sei die größte Herausforderung, die Spannung und Motivation hochzuhalten, so Rummenigge. "Im Vergleich zu Lyon ist der Deutsche Meister auf allen Positionen besser besetzt – der entscheidende Faktor wird die Konzentration sein", fügte der 56-Jährige an.

Das Spiel der Bayern gegen Lyon findet am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER und live auf DAZN) statt, das erste Halbfinale zwischen RB Leipzig und PSG steigt am Dienstag.