RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain heute kostenlos im Livestream sehen: Der Gratismonat von DAZN

RB Leipzig oder Paris Saint-Germain - wer zieht ins Finale der Champions League ein? Hier gibt's alle Infos zur kostenlosen Übertragung im Livestream.

Die geht in die heiße Phase! Mit gegen steht am Dienstag das erste Halbfinale auf dem Programm. In nur einer Begegnung fällt in dieser Saison die Entscheidung, welcher der beiden Vereine sich das erste Ticket für das Finale sichert. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Sowohl Leipzig als auch PSG mussten bis zum Ende um den Einzug ins Halbfinale zittern. Der französische Meister war gegen zunächst in Rückstand geraten und drehte die Partie erst mit einem Doppelschlag durch Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (90.+3) in der Schlussphase.

Der Bundesligist war gegen gefordert und kassierte nach der Führung durch Dani Olmo (50.) den Ausgleich, ehe Tyler Adams (88.) für späte Glücksgefühle sorgte. Im Finale könnte es übrigens jeweils zum Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Liga kommen: Auf den Sieger dieser Begegnung wartet entweder der oder .

Mehr Teams

Leipzig ist im Halbfinale der Champions League gegen PSG gefordert. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur kostenlosen Übertragung im Livestream. Alles zur CL-Übertragung in dieser Saison gibt es hier.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG): Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht

Duell RB Leipzig - Paris Saint-Germain Datum 18. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Bild: Imago Images / Depo Photos

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute kostenlos im Livestream sehen - geht das?

In dieser Saison haben sich mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert. Im Halbfinale ist die Regelung dazu, wo die einzelnen Spiele jeweils übertragen werden, aber sehr einfach: Beide Duelle werden sowohl im Fernsehen als auch im Livestream übertragen.

Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr die Champions League kostenlos

Nur bei DAZN habt Ihr allerdings die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain for free zu sehen: Der kostenlose Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, macht es möglich. Damit könnt Ihr das gesamte Angebot von DAZN zunächst vier Wochen lang ausprobieren.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr in und Österreich alle verbleibenden Spiele in der Champions League im Livestream erleben - und das sogar ohne zusätzliche Kosten. Aber das ist noch nicht alles, denn DAZN überträgt auch die komplette sowie viele weitere Sportarten in voller Länge.

Hat Euch das Programm des Streamingdienstes überzeugt, verlängert sich Eurer Abo nach dem Gratismonat automatisch. Schon bei Eurer Anmeldung könnt Ihr jedoch die für Euch passende Zahlungsvariante wählen: DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Über diesen Link gibt's alle Informationen zum Gratismonat.

Champions League: DAZN zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG heute im Livestream

Kommen wir aber nochmals auf die Übertragung von RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain zu sprechen: DAZN geht am Dienstag bereits um 20.45 Uhr auf Sendung. In den Vorberichten versorgt Euch Moderator Alex Schlüter mit den wichtigsten Informationen zur Begegnung. Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz, der von Experte Per Mertesacker unterstützt wird.

Den Livestream könnt Ihr über alle mobilen Geräte abrufen. Dafür müsst Ihr nur auf die DAZN-Webseite gehen oder Euch die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht. Einmal angemeldet, könnt Ihr sofort auf Livestream zu Leipzig gegen PSG zugreifen.

Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Champions League aber auch auf Eurem Fernseher schauen: Ihr braucht dafür nur die DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung.

Bild: Getty Images

Wer zeigt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute live? Die Übertragung in der Übersicht