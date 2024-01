"Wir werden keinen Blödsinn machen": FCB-Boss spricht über die Suche des FC Bayern München nach einem Rechtsverteidiger

Der FC Bayern München würde im Winter gerne einen weiteren Spieler verpflichten. Doch die Suche gestaltet sich schwierig.

WAS IST PASSIERT? Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen hat ein Update zu den Transferplanungen des FC Bayern München gegeben. Zudem äußerte sich Konrad Laimer zur Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

WAS WURDE GESAGT? "Unser Fokus liegt momentan auf den Rechtsverteidigern", sagte Dreesen in den Katakomben der Allianz Arena nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen.

"Sie wissen ja, dass wir an dem einen oder anderen Spieler dran sind. Aber wir werden keinen Blödsinn machen, nichts Unvernünftiges. Wenn es uns gelingt, einen zu finden, dann werden wir einen einstellen. Und wenn nicht, dann nicht", ergänzte Dreesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern war in den vergangenen Wochen mit einigen rechten Verteidigern in Verbindung gebracht worden. Vor allem Nordi Mukiele von PSG soll hoch im Kurs stehen. Auch habe es dem Vernehmen nach bereits eine Einigung mit Kieran Tripper gegeben, Newcastle United soll einem Transfer aber den Riegel vorgeschoben haben.

Weil Noussair Mazraoui zuletzt verletzt fehlte und nun beim Afrika Cup mit der marokkanischen Nationalmannschaft weilt, half zuletzt Konrad Laimer hinten rechts aus. Der Österreicher ist eigentlich gelernter Mittelfeldspieler, spielte in seiner Karriere aber schon häufiger auf dieser Position.

Über einen potenziellen Neuzugang, der womöglich Einfluss auf seine Spielzeit beim FCB hätte, mache er sich aber "keine so großen Gedanken", sagte Laimer und fügte an: "Da wirst du nur verrückt, wenn du jedes Mal liest, dass der und der noch kommen soll."

Laimer müsse sich "am Ende sowieso durchsetzen" und dafür sei er "bereit", erklärte der 26-Jährige: "Ich bin natürlich froh, wenn neue Spieler dazukommen. Ich bin auch ein Typ, der den Konkurrenzkampf gerne annimmt. So pushst du dich gegenseitig zu deiner besten Leistung und die hatten wir alle gemeinsam heute nicht auf dem Platz."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Auf die Bayern wartet bereits die erste englische Woche des neuen Jahres. Am Mittwoch findet das Nachholspiel gegen Union Berlin statt, welches aufgrund des Wintereinbruchs in München im Dezember abgesagt worden war.