FC Bayern - Startelfdebütant Aleksandar Pavlovic über Thomas Müller: "Korrekter Typ"

WAS IST PASSIERT? Aleksandar Pavlovic hat beim 4:2-Sieg des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim sein Startelfdebüt in der Bundesliga gegeben. Anschließend war der 19-jährige Mittelfeldspieler fast schon sprachlos.

WAS WURDE GESAGT? "Was soll ich sagen? Top, ein brutales Gefühl. Ich bin stolz und dankbar", sagte Pavlovic in den Katakomben der Allianz Arena.

Vielleicht war der steile Aufstieg in den vergangenen Wochen auch einfach zu viel für das Eigengewächs der Münchner: Debüt beim 8:0 gegen den SV Darmstadt 98, ein Profivertrag bis 2027, ein halbstündiger Einsatz inklusive Torvorlage beim 4:0-Sieg bei Borussia Dortmund - und jetzt erstmals von Beginn an auf dem Platz.

"Ein bisschen nervös ist man immer, das gehört dazu", meinte der gegen Heidenheim stark aufspielende Pavlovic, der im defensiven Mittelfeld neben Konrad Laimer ranrufte und in der 75. Minute für Alphonso Davies ausgewechselt wurde.

"Es hilft, wenn der Trainer dich unterstützt. Auch meine Mitspieler haben mich super gecoacht", meinte der gebürtige Münchner, der 2011 vom SC Fürstenfeldbruck zu den Roten gewechselt war. Besonders Thomas Müller sei ein "korrekter Typ", der ihm und den anderen jungen Spielern stets mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Ansprüche stellte Pavlovic derweil nicht: "Ich muss dranbleiben, weiter hart arbeiten und dann kommt, was kommt."

DIE REAKTION: Lob erhielt der Youngster unter anderem von Torhüter Manuel Neuer. "Er hat es schon in Dortmund sehr gut gemacht. Er war von Beginn an im Spiel. Ich glaube, dass er sich sofort wohlgefühlt hat und dass man ihm keine Nervosität angemerkt hat", so der Kapitän.