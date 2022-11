FC Bayern: Josip Stanisic verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Einen Tag nach Sven Ulreich hat der FC Bayern einen weiteren Defensivspieler mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Abwehrspieler Josip Stanisic vorzeitig verlängert. Wie der Rekordmeister der Bundesliga am Samstag offiziell mitteilte unterzeichnete der Rechtsverteidiger ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 2026 an den FCB bindet

WAS WURDE GESAGT? FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte: "Josip Stanisic hat sich in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet. Er ist vielseitig einsetzbar, er bringt gute Leistungen, wenn er gebraucht wird. Seine Zuverlässigkeit hilft unserem Trainer und der Mannschaft. Ich freue mich, dass wir weiter mit ihm langfristig planen können."

Stanisic ergänzte: "Diese vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein schöner Vertrauensbeweis des FC Bayern, den ich gerne zurückzahlen möchte und der mich für meine weitere Entwicklung sehr motiviert. Für mich als gebürtigen Münchner ist es ein Traum, in diesem Trikot auflaufen zu dürfen. Mein Ziel ist es, mit dem FC Bayern möglichst viele Titel zu gewinnen."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Stanisic spielte in der Jugend unter anderem für Bayerns Erzrivale 1860 München. Vom SC Fürstenfeldbrück wechselte der gebürtige Münchener im Januar 2017 ablösefrei zum FC Bayern. Sein alter Vertrag an der Säbener Straße lief noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison lief Stanisic in elf Pflichtspielen für die Elf von Julian Nagelsmann auf. Insgesamt absolvierte der 22 Jahre alte Nationalspieler Kroatiens 29 Partien für die Bayern-Profis, dabei gelangen ihm ein Tor und ein Assist.