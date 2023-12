FC Bayern: Sensationelles Comeback von Bastian Schweinsteiger?

Bastian Schweinsteiger arbeitet im Moment als TV-Experte. Herbert Hainer sähe ihn gerne wieder in Diensten des FCB

WAS IST PASSIERT? Herbert Hainer hat angedeutet, dass eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger zum FC Bayern ein Thema sein könnte. Außerdem äußerte sich der Präsident der Münchner zu Thomas Müller und Manuel Neuer.

WAS WURDE GESAGT? "Ich würde mir wünschen, dass solche Ikonen wie Müller oder auch ein Bastian Schweinsteiger in der Zukunft beim FC Bayern wieder mitarbeiten", sagte Hainer der Bild.

Und der 69-Jährige weiter: "Wenn ein Spieler wie Müller so lange Fußball spielt, dann braucht er nach dem Ende seiner Profikarriere meistens ein bisschen Abstand, um über seine Zukunft nachzudenken. Ich glaube, das ist auch die Findungsphase, die Schweinsteiger gerade noch durchmacht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Schweinsteiger spielte von 1998 bis 2015 für Bayern, ehe der Weltmeister von 2014 weiter zu Manchester United zog und anschließend seine Karriere bei Chicago Fire beendete.

Müllers Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 34-Jährige hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass er seine Laufbahn noch nicht beenden möchte.

"Thomas Müller ist eine absolute Ikone, ein absolut verdienter Spieler", meinte Hainer: "Wir alle wünschen uns, dass er seine Karriere bei Bayern auch beendet. Wir führen Gespräche mit ihm, ich bin da auch zuversichtlich und wünsche mir ganz fest, dass der Thomas bei uns bleibt."

Müller wisse genau, was er am FC Bayern hat, so der Präsident weiter: "Und auch wir wissen, was wir an ihm haben. Wie ich schon gesagt habe, wünsche ich mir, dass er noch lange bei uns bleibt, dass er seine Karriere bei uns beendet."

Auch das Arbeitspapier von Manuel Neuer wäre im Sommer 2024 ausgelaufen. Der Kontrakt mit dem Torhüter wurde aber bereits in der vergangenen Woche um ein Jahr verlängert.

"Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir sehr happy sind, dass Manu wieder zurück ist nach der langen Verletzung. Und wie man sieht, ist er auf dem besten Weg, wieder der alte Neuer zu werden, und damit der weltbeste Torwart und auch die klare Nummer 1 in der Nationalmannschaft", so Hainer.

