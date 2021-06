Real Madrid verlängert Vertrag mit Lucas Vazquez

Lucas Vazquez hat seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nun doch verlängert - der FC Bayern München geht leer aus.

Lucas Vazquez bleibt bei Real Madrid und hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in der spanischen Hauptstadt bis 2024 verlängert. Dies gaben die Königlichen am Donnerstag offiziell bekannt.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um einen ablösefreien Abschied in diesem Sommer, nachdem Real im Zuge einer Verlängerung wohl eine Gehaltskürzung von Vazquez anstrebte.

Lucas Vazquez war wohl auch ein Thema bei Bayern München

Wie die AS Ende April berichtete, sei man letztendlich wohl aber bereit gewesen, dem 29-Jährigen das geforderte Jahresgehalt in Höhe von fünf Millionen Euro zu zahlen.

Vazquez, der auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar ist, war auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Die Münchner suchen genau auf jener Position nach einer Verstärkung.