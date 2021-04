Bayern-Kandidat Lucas Vazquez vor Vertragsverlängerung bei Real Madrid?

Lucas Vazquez könnte seinen Vertrag bei Real Madrid nun offenbar doch verlängern - der FC Bayern München würde leer ausgehen.

Bleibt Bayern-Kandidat Lucas Vazquez nun doch bei Real Madrid und verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in der spanischen Hauptstadt? Dies behauptet jedenfalls die AS.

Die Königlichen seien demnach mittlerweile bereit, dem 29-Jährigen das geforderte Jahresgehalt in Höhe von fünf Millionen Euro zu zahlen, nachdem man zunächst gar eine Gehaltskürzung angestrebt hatte.

FC Bayern scharf auf Lucas Vazquez?

Real Madrid muss aufgrund der Corona-Krise und hohen Schulden sparen, möchte Vazquez aber nicht ablösefrei verlieren. Auch der Spieler selbst soll nun wieder zu einem Verbleib tendieren.

In der Vergangenheit war Vazquez, der auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar ist, auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Die Münchner suchen genau auf jener Position nach Ersatz.