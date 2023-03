Schiedsrichter bei FC Bayern München vs. PSG: Wer pfeift das Rückspiel heute?

In der Champions League geht es am Mittwoch zur Sache: Der FC Bayern und PSG kämpfen ums Viertelfinale - aber wer leitet diese brisante Partie?

In der Champions League geht es in dieser Woche rund: Die ersten Rückspiele des Achtelfinales stehen an - und der FC Bayern bekommt es am Mittwoch um 21 Uhr in der eigenen Arena mit Paris Saint-Germain zu tun.

Dabei wollen die Münchner einen kostbaren 1:0-Vorsprung aus dem ersten Duell in Paris verteidigen und den Sprung in die Runde der letzten Acht schaffen. Aber wer leitet diese Partie? Wir sagen Euch, wer von der UEFA als Schiedsrichter für diesen Leckerbissen angesetzt wurde.

Champions League, Achtelfinale: Das ist der Stand

Entschieden ist zwischen dem FC Bayern und dem Star-Ensemble aus Paris noch gar nichts. Messi, Mbappé und Co. werden darauf brennen, den Rückstand aus dem Hinspiel auswärts auszubügeln. In anderen Achtelfinal-Duellen sieht es hingegen schon deutlicher aus. Hier kommt eine Übersicht:

Datum Duell Hinspiel Rückspiel Di., 07.03. Chelsea vs. Dortmund 0:1 2:0 Di., 07.03. Benfica vs. Club Brügge 2:0 5:1 Mi., 08.03. Bayern München vs. PSG 1:0 -:- Mi., 08.03. Tottenham vs. Milan 0:1 -:- Di., 14.03. Manchester City vs. RB Leipzig 1:1 -:- Di., 14.03. Porto vs. Inter Mailand 0:1 -:- Mi., 15.03. Napoli vs. Frankfurt 2:0 -:- Mi., 15.03. Real Madrid vs. Liverpool 5:2 -:-

FC Bayern München vs. PSG: Wer ist der Schiedsrichter heute im Rückspiel?

Die UEFA hat einen ganz erfahrenen Mann mit der Leitung des Duells in München betraut: Es ist Daniele Orsato aus Italien.

Der 47-Jährige aus Vicenza pfeift seit 2010 als FIFA-Schiedsrichter und war schon dreimal bei einer Weltmeisterschaft und zweimal bei einer Europameisterschaft im Einsatz.

FC Bayern München vs. PSG: Welche Bayern-Spiele hat der Schiedsrichter Daniele Orsato schon geleitet?

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniele Orsato eine Partie mit Beteiligung des FC Bayern München pfeift. Bereits fünfmal hatten die Münchner das Vergnügen mit dem Italiener, ihre Bilanz ist dabei positiv.

Und auch ein ganz wichtiges Spiel der Klub-Geschichte hat Orsato geleitet. Hier kommt die Übersicht: