FC Bayern: Auch PSG will wohl Robert Lewandowski holen

Schlechte Nachricht für den FC Barcelona? Paris Saint-Germain erklärt offenbar Robert Lewandowski zum Transferziel Nummer eins.

Im Transfer-Poker um Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern mischt mit Paris Saint-Germain offenbar ein weiterer europäischer Topklub weiterhin mit. Wie die L'Equipe berichtet, hat sich am bereits Anfang Juni von PSG-Sportchef Luis Campos geplanten Vorhaben, den Polen verpflichten zu wollen, nichts geändert. Lewandowski soll sogar das Transferziel Nummer eins des französischen Meisters sein.

Dieser sei sich zwar bewusst, dass der Angreifer einen Wechsel zum FC Barcelona bevorzuge. Da die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Katalanen aber noch keine Fortschritte gemacht haben, befindet sich PSG in Lauerstellung und beobachtet die weiteren Verhandlungen.

Dass Lewandowski den FC Bayern noch in diesem Sommer Richtung Barcelona verlassen will, ist kein Geheimnis. Barca holte sich bei seinen ersten drei Angeboten, das letzte wohl über 40 Millionen Euro plus mögliche Boni, nur Absagen ein. Nach Informationen von Sport1 will der FC Barcelona nun nachlegen und sein Angebot noch einmal erhöhen - auf insgesamt nahezu 50 Millionen Euro.

Lewandowski: Lieber Barcelona als PSG

Solch eine Summe - und auch noch mehr - könnte im Gegensatz zu Barcelona der Scheichklub aus Paris problemlos stemmen. Mit dem FC Chelsea soll sich noch ein weiterer Verein Hoffnung auf eine Verpflichtung von Lewandowski machen.

Der 33-Jährige selbst soll einen Wechsel zum FC Barcelona und auch einen Wechsel nach London einer Offerte aus Paris vorziehen. Der FC Bayern befindet sich in der komfortablen Situation, weiter abwarten zu können, da er Lewandowski wegen fehlender Alternativen nicht ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages verkaufen will. Am kommenden Dienstag wird Lewandowski vom Rekordmeister zur ersten Trainingseinheit erwartet.