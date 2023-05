FC Bayern plant wohl Rückholaktion von Sandro Wagner

Bayern München würde Sandro Wagner wohl gerne zurückholen und als U19-Trainer installieren. Es gibt aber offenbar ein großes Problem.

WAS IST PASSIERT? Rekordmeister Bayern München plant offenbar eine Rückholaktion von Ex-Spieler Sandro Wagner. Wie die Bild berichtet, würde man den ehemaligen Stürmer für die kommende Saison gerne als U19-Trainer installieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wagner sammelte seine ersten Erfahrungen als Trainer der SpVgg Unterhaching, mit der er in der aktuellen Saison den Meistertitel in der viertklassigen Regionalliga Bayern holte. Dass er den Klub am Saisonende dennoch verlassen werde, ist bereits seit rund zwei Monaten offiziell bestätigt.

Laut Bild wolle man an der Isar gerne in Zukunft auf Wagner, der bereits als Spieler von 1995 bis 2008 und im Jahr 2018 für die Bayern aktiv war, bauen, wobei es bereits erste Gespräche gegeben haben soll. Der 35-Jährige könnte U19-Trainer Danny Galm beerben.

WIE GEHT ES WEITER? Die Chancen auf eine Rückkehr nach München stehen allerdings wohl nicht besonders gut. Denn wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, habe Wagner bereits einem anderen Klub seine Zusage gegeben.