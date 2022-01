FC Bayern: Roter Stern Belgrad gibt offenbar Angebot für FCB-Talent Nemanja Motika ab

Der serbische Topklub Roter Stern Belgrad hat beim FC Bayern München offenbar ein Angebot für Offensivtalent Nemanja Motika hinterlegt. Das berichtet Sky am Deadline Day.

Demnach soll Roter Stern dem FCB über zwei Millionen Euro an Ablöse für den 18-Jährigen geboten haben. Auch Zweitligist Hamburger SV sei interessiert.

Nemanja Motika wartet noch auf ersten Einsatz für Bayern-Profis

Das Angebot liege nun bei Bayerns Verantwortlichen zur Prüfung, eine Entscheidung über einen möglichen Transfer stehe noch aus.

Motika war 2017 von Hertha BSC in den Nachwuchs des Rekordmeisters gewechselt. Auf sein Debüt in der ersten Mannschaft wartet der Linksaußen noch, Anfang Januar stand er beim 1:2 gegen Gladbach erstmals im Kader von Julian Nagelsmann.

Zum Einsatz kam Motika in dieser Saison vornehmlich für Bayerns zweite Mannschaft in der Regionalliga. Dort gelangen dem serbischen U19-Nationalspieler 15 Tore und acht Vorlagen in 24 Einsätzen.