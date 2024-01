FC Bayern: Nächster Klub zeigt angeblich Interesse an Joshua Kimmich

Nach Barca und PSG: Offenbar ist auch Newcastle United an Joshua Kimmich vom FC Bayern München interessiert.

WAS IST PASSIERT? Joshua Kimmich hat offenbar das Interesse von Newcastle United geweckt. Laut Sport Bild beschäftigt sich der vom saudi-arabischen Staatsfonds alimentierte Premier-League-Klub mit dem 28-jährigen Mittelfeldspieler des FC Bayern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt wurde Kimmich auch als Neuzugang beim FC Barcelona und Paris Saint-Germain gehandelt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus. Nach Informationen von GOAL und SPOX wartet Kimmich auf konkrete Signale seines langjährigen Arbeitgebers.

WAS WURDE GESAGT? "Ich denke, dass wir uns irgendwann mal zusammensetzen werden, dass der Verein dann mal auf mich zukommen wird. Alles, was da besprochen wird, besprechen wir untereinander - und nicht mit euch", erklärte der deutsche Nationalspielernach dem 3:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheimam Freitag.

Angesprochen auf Abwanderungs-Gerüchtesagte Sportdirektor Christoph Freund bei Welt TV: "Da kann ich nur darüber schmunzeln. Das ist total an den Haaren herbeigezogen. Joshua Kimmich ist für uns ein ganz wichtiger Spieler, einer unserer Führungsspieler. Wir wissen, was wir an Jo Kimmich haben."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images