Der FC Bayern muss Marc-André ter Stegen auf dem Zettel haben

Geht da was zwischen Marc-André ter Stegen und den Bayern? Er wäre aus mehreren Gründen eine charmante Lösung auf der Münchner Torwartposition.

Die 0:1-Niederlage des FC Barcelona beim Abstiegskandidaten aus Almería am Sonntagabend war eine große Überraschung. Trotzdem sind die Katalanen mit sieben Punkten Vorsprung auf Real Madrid weiter auf Meisterschaftskurs. Und: Barcelona hat weiterhin die beste Defensive Europas. Das entscheidende Tor des Abends war erst der achte Gegentreffer für Barca in den bisher 23 Spielen der laufenden Saison. Keine andere Mannschaft steht hinten so sattelfest. Entscheidenden Anteil daran hat Torwart Marc-André ter Stegen. In seiner neunten Spielzeit beim FC Barcelona hält der Deutsche so gut wie nie zuvor. Ter Stegen spielt diese Saison nahezu fehlerfrei und ist der große Rückhalt des Barca-Bollwerks.

In der deutschen Nationalmannschaft blieb ter Stegen in der Vergangenheit oft nicht ohne Fehler. Bekam der Ex-Gladbacher eine Chance im Tor der DFB-Elf, leistete er sich mehrere Patzer und Unsicherheiten. Das soll sich jetzt ändern. Die lange Verletzung von Manuel Neuer ist für ter Stegen eine Chance im Nationalteam. Auch und vor allem mit Blick auf die Heim-EM 2024 in Deutschland.

FC Bayern: Folgt Marc-André ter Stegen gleich doppelt auf Manuel Neuer?

"Ich glaube, dass meine Leistungen in den vergangenen Jahren gestimmt haben und ich auch in der Nationalmannschaft gereift und bereit für den nächsten Schritt bin", sagte ter Stegen im kicker: "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer eins zu sein: Bei Barca, aber auch in der Nationalmannschaft."

Die schwere Verletzung Neuers könnte in ter Stegens Karriere aber auch noch eine andere Entwicklung in Gang setzen: Denn seit Neuer sich beim Skifahren schwer das Bein brach, macht man sich auch beim FC Bayern verstärkt Gedanken um die Zukunft auf der Torwartposition. Egal, wie Neuer nach seiner Genesung zurückkommt: Bei Vertragsende im Sommer 2024 wird er 39 Jahre alt sein. Werden die Bayern ihm dann nochmal einen hochdotierten Anschlussvertrag geben?

Bei den Überlegungen um einen langfristigen Neuer-Nachfolger müssen die Bayern ter Stegen auf dem Zettel haben.

Er war schon vor Neuers Verletzung zumindest Deutschlands zweitbester Torwart. Sollte er langfristig Neuer aus dem deutschen Tor verdrängen, wäre das ein Argument mehr für die Bayern-Bosse: Historisch wollten die Bayern immer die deutsche Nummer eins unter Vertrag haben.

Marc-André ter Stegen steht beim FC Barcelona bis 2025 unter Vertrag

Wie sich Talent Alexander Nübel weiterentwickelt, steht in den Sternen. Ter Stegen beweist dagegen seit Jahren, dass er bei einem Topklub auf Topniveau das Tor hüten kann.

Auch sein Alter spricht für ter Stegen. Neuer-Vertreter Yann Sommer bekam einen Vertrag bis 2025, bei Vertragsende wird der Schweizer auch schon 36 sein. Ter Stegen ist dann 33, also im besten Torwart-Alter. Sein Vertrag in Barcelona endet eben in diesem Sommer 2025. Dann wäre er sogar ablösefrei zu haben. Bei möglichen Verhandlungen im Sommer 2024 müsste Barcelona das im Hinterkopf haben. Richtig günstig müsste man ter Stegen zu diesem Zeitpunkt aber sicher nicht abgeben - wenngleich es eine imposante Streichliste bei den Katalanen gibt. In Barcelona hat man noch gut in Erinnerung, dass man den Bayern für einen damals fast 34-jährigen Robert Lewandowski ein Jahr vor Vertragsende rund 50 Millionen Euro überweisen musste. Aber so viel könnte den Bayern eine neue Nummer eins dann auch wert sein. Oder man bleibt eben geduldig und wartet auf ter Stegens Vertragsende 2025. Dann müsste man sich nur noch mit der Spielerseite einigen.

Getty

Dabei könnte möglicherweise helfen, dass ter Stegen von der Agentur ROOF beraten wird, zu der die Bayern beste Verbindungen unterhalten. Gemeinsam realisierte man den Transfer von Sadio Mané, organisierte die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry und wird so gut wie sicher im nächsten Sommer Konrad Laimer nach München transferieren.

Gut vorstellbar, dass es bei den nächsten Gesprächen zwischen ROOF und den Bayern auch mal um Marc-André ter Stegen gehen wird.