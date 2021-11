Endlich wieder Bundesliga! Am Freitagabend läutet der FC Bayern München den 12. Spieltag ein - der deutsche Rekordmeister ist zu Gast beim FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVE-TICKER). Alle wichtigen Informationen rund um den FCB am heutigen Freitag findet ihr hier.

Die weitere News aus München der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern München, Gerücht: Tolisso offenbar bei Tottenham und Inter "angepriesen"

Der Berater von Bayern Münchens einstigem Rekordeinkauf Corentin Tolisso bietet seinen Klienten offenbar bei zwei internationalen Top-Klubs an. Das berichtet der kicker am Donnerstag.

Demnach sei der französische Nationalspieler von Beraterseite bei Tottenham Hotspur und Inter Mailand "angepriesen" worden, heißt es in dem Bericht. Der FC Bayern wolle derweil "die wirtschaftliche Seite mit der sportlichen" sorgfältig abwägen.

FC Bayern, VIDEO: "50 Euro, wenn ich den mit einem Kontakt reinmache" - Wette niemals mit Manuel Neuer

FC Bayern - Coman als Rechtsverteidiger? Nagelsmann: "Die Idee kam von Bayern München!"

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat mit leichter Verwunderung auf die Frage reagiert, ob Kingsley Coman auch beim deutschen Rekordmeister als Rechtsverteidiger infrage käme, nachdem der Franzose diese Position zuletzt im Nationalteam bekleidet hatte.

"Bei Kingsley war ich angefressen, als ich in mehreren Medien gelesen habe, dass er erstmals als rechter Verteidiger oder rechter Joker gespielt hat", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr im LIVE-TICKER).

"Die Position hat er erstmals bei Bayern München gespielt und nicht bei Frankreich. Die Idee kam von Bayern München. Der Unterschied ist, dass wir es defensiv wie offensiv etwas anders spielen als Frankreich", ergänzte der Bayern-Coach.

Beim 8:0-Sieg der Equipe Tricolore in der WM-Qualifikation gegen Kasachstan wurde Coman auf besagter Position eingesetzt und anschließend umfänglich für seine Leistung gelobt.

FC Bayern München, News: Tuchel hatte 2018 langes Treffen mit FCB-Boss Salihamidzic

Der heutige Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat sich im Februar 2018 angeblich für über drei Stunden mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern in dessen Haus in Grünwald getroffen, um ein mögliches Trainer-Engagement in München auszuloten.

Das geht aus dem Buch "Bayern-Insider" von Bild-Reporter Christian Falk hervor. Demnach sei Salihamidzic nach dem Treffen von einer Verpflichtung Tuchels überzeugt gewesen. Bereits davor hätte sich der damalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge für eine Verpflichtung Tuchels ausgesprochen. Dieser war nach seinem Aus bei Borussia Dortmund damals ohne Klub.



FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB