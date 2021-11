Für den FC Bayern München steht am kommenden Wochenende wieder Bundesliga auf dem Programm, die Länderspielpause ist Geschichte. Alle wichtigen Informationen am heutigen Dienstag gibt es hier.

Die weitere News aus München der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern München, News: Manuel Neuer hinterfragte bei Klubführung offenbar Katar-Partnerschaft

Manuel Neuer (35) soll die Partnerschaft zwischen dem FC Bayern München und dem für Menschenrechtsverletzungen kritisierten Staat Katar bei der Führung seines Klubs kritisch hinterfragt haben. Das berichtet die Bild.

Demnach habe sich der Kapitän in einem Gespräch vor rund einem halben Jahr über Hintergründe zur Situation der Menschen- und Arbeiterrechte im Ausrichterland der Weltmeisterschaft 2022 erkundigt und die Partnerschaft anschließend in Frage gestellt. Dem Bericht zufolge würden auch einige andere Spieler ein Ende der Zusammenarbeit begrüßen.

FC Bayern München, News: Cuisance-Verkauf gestaltet sich als schwierig

Der anvisierter Verkauf von Michael Cuisance gestaltet sich wegen dessen Ansprüchen für den FC Bayern München offenbar als schwierig. Wie Sky berichtet, will der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Frankreich nicht auf Gehalt verzichten. Ein potenzieller Abnehmer sei noch nicht in Sicht.

Cuisance war 2019 für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München gewechselt und hat damals einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. In der vergangenen Saison spielte er per Leihe bei Olympique Marseille. Im Sommer zeigten nach Informationen von GOAL und SPOX ein paar Vereine aus Italien Interesse an einer Leihe.

Unter Trainer Julian Nagelsmann kam Cuisance bisher lediglich beim 12:0-Sieg beim Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz. Dabei gelangen ihm immerhin ein Tor und ein Assist.

FC Bayern München, News: Wie steht es um Marc Roca?

Neben Cuisance soll auch Marc Roca abgegeben werden. Laut Sky sei der 24-jährige Spanier, der 2020 für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen war, für fünf bis sechs Millionen Euro zu haben. Angeblich gibt es Interesse von Klubs aus seiner Heimat Spanien. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Nach Informationen von GOAL und SPOX beschäftigt sich nicht nur der Klub, sondern auch der in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz gekommene Spieler mit einem Abschied.

"Ich habe nie daran gedacht, Bayern zu verlassen. Aber am Ende kommt eine Zeit, in der alle Spieler spielen wollen. Ich weiß nicht, was im Januar oder Sommer passieren wird", sagte Roca neulich im Gespräch mit Radio Marca. "Ich achte auf die Gegenwart. Im Moment versuche ich, hart zu trainieren und den Trainer dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern."

FC Bayern München, Spielplan in der Bundesliga und der CL