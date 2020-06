Bundesliga: Bayern-Trainer Hansi Flick gratuliert Chelsea zum bevorstehenden Transfer von Timo Werner

Hansi Flick hat dem zum nahenden Transfer von Timo Werner von gratuliert. "Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Da hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn das so ist dann", sagte der Trainer des FC Bayern bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, dass sich Werner für einen Wechsel zu Chelsea in die Premier League entschieden habe. Das deckt sich auch mit den Informationen von Goal und SPOX.

Demnach wird der 24-Jährige von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die bei knapp unter 60 Millionen Euro liegt. Bei Chelsea soll Werner einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und dafür ein jährliches Gehalt von mehr als zehn Millionen Euro einstreichen.

