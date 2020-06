RB Leipzig: Timo Werner vor Transfer zu Chelsea in die Premier League

Stürmerstar Timo Werner von Bundesligist hat sich offenbar für einen Wechsel in die Premier League zum entschieden. Das berichtet die Bild und deckt sich mit Informationen von Goal und SPOX.

Demnach soll der 24-Jährige dafür von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die bei knapp unter 60 Millionen Euro liegt. Sein aktueller Vertrag bei RB besitzt noch eine Laufzeit bis Sommer 2023.

As reported in January, it would mean one of the two biggest targets coming in: https://t.co/8wMt4Wg8NZ https://t.co/bIeEvqcV0X