FC Bayern München: Yann Sommer darf Borussia Mönchengladbach im Winter nicht verlassen

Wechselt Yann Sommer im Winter zum FC Bayern? Gladbach hat nun eine Entscheidung getroffen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Mönchengladbach hat einem Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum FC Bayern München in der Winterpause eine Absage erteilt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Fohlen-Sportdirektor Roland Virkus gegenüber der Rheinischen Post.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern müssen aufgrund einer Verletzung die gesamte Rückrunde auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten und befinden sich seitdem auf der Suche nach einem Ersatz.

Ein Abbruch der Leihe von Alexander Nübel zur AS Monaco gestaltete sich bislang schwierig, Sommer kristallisierte sich in den letzten Tagen als Wunschkandidat heraus und auch der Schweizer selbst soll einen Wechsel an die Isar angestrebt haben.

WIE GEHT ES WEITER? Daraus wird in der laufenden Transferperiode nun offenbar nichts. Sommer hat in Gladbach noch Vertrag bis Saisonende, er dürfte den Bundesligist also dann im Sommer ablösefrei verlassen. Ob die Bayern Sommer dann noch brauchen, ist bislang unklar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 9949 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 15% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

63% Niemand in den nächsten Jahren 9949 Stimmen

Getty Images