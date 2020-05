FC Bayern München: Verlängerung von Thiago offenbar fix

Liegt die Zukunft von Thiago beim FC Bayern? Offenbar soll noch in dieser Woche die Vertragsverlängerung des Spaniers bekanntgegeben werden.

Die Verlängerung des Vertrages von Mittelfeldspieler Thiago beim ist angeblich beschlossene Sache. Wie die Sport Bild berichtet, will der Klub noch in der laufenden Woche offiziell verkünden, dass der Spanier länger beim Rekordmeister bleibt.

Dann sollen auch Details über die neue Vertragslaufzeit des Spaniers bekanntgemacht werden. Das derzeitige Arbeitspapier des 29-Jährigen läuft noch bis zum Sommer 2021. Zuletzt wurde vom kicker eine Verlängerung von zwei Jahren bis 2023 ins Spiel gebracht.

FC Bayern München: Thiago kann sich Zukunft beim FCB vorstellen

Erst kürzlich verriet Thiago selbst, sich ein Karriereende in München vorstellen zu können. "Ja, Bayern wäre ein wunderbarer Verein dafür", sagte Thiago, angesprochen auf seine sportliche Zukunft.

Thiago wechselte im Sommer 2013 auf ausdrücklichen Wunsch des damaligen FCB-Trainers Pep Guardiola vom an die Isar. Seitdem gewann der Spanier sechsmal die deutsche Meisterschaft sowie dreimal den . Für den FC Bayern stand er bislang wettbewerbsübergreifend 227-mal auf dem Platz.

FC Bayern München: Thiago nächster Baustein der FCB-Zukunft

Der spanische Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln - sein Vater ist der 1994er-Weltmeister Mazinho - ist der nächste Baustein in den Planungen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn. Zuvor hatten bereits Trainer Hansi Flick und Thomas Müller ihre Verträge bis 2023 verlängert. Unbedingt bleiben sollen auch Kapitän Manuel Neuer und David Alaba, die noch bis 2021 gebunden sind. Bei beiden Führungsspieler dauern die Verhandlungen an.

Zudem will sich der FC Bayern im Sommer "mit einem Toptalent aus Europa und einem internationalen Star" verstärken, hatte Salihamidzic unlängst in der Welt am Sonntag angekündigt. Weiterhin steht Nationalspieler Leroy Sane von ganz oben auf der Wunschliste der Münchner.