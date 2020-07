FC Bayern München: TSG Hoffenheim offenbar an Oliver Batista Meier interessiert

Kürzlich verpflichtete der FC Bayern München zwei Talente aus Hoffenheim. Oliver Batista Meier könnte nun den umgekehrten Weg gehen.

Bundesligist TSG Hoffenheim ist angeblich an einer Verpflichtung von Oliver Batista Meier (19) vom interessiert. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Demnach habe Cheftrainer Hansi Flick das FCB-Offensivtalent perspektivisch aber auf dem Schirm, weshalb eher ein Leihgeschäft oder ein Transfer mit anschließender Rückkaufoption in Frage kämen.

FC Bayern: Batista Meier feierte gegen Düsseldorf sein -Debüt

Batista Meier wechselte 2017 aus der Jugendabteilung des 1.FC Kaiserslautern in den Nachwuchs der Münchner. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß hauptsächlich in der U19 sowie in der Reserve des deutschen Meisters zum Einsatz.

Auch bei den Profis stand der Deutsch-Brasilianer, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2023 datiert ist, mehrfach im Kader und feierte am 25. Spieltag beim 5:0-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf sein Bundesliga-Debüt.

Zuvor gingen mit den beiden 17-jährigen Mamin Sanyang und Armindo Sieb zwei Talente der Kraichgauer den umgekehrten Weg und verabschiedeten sich in Richtung bayrische Landeshauptstadt.