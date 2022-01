Bayern München steht nach Information von GOAL und SPOX unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Hyun-ju Lee aus Südkorea.

Der 18 Jahre alte Kapitän der U18 der Pohang Steelers absolviert am Mittwoch den Medizincheck in München und soll am Donnerstag seinen Vertrag unterschreiben.

FC Bayern München: Lee kommt per Leihe

Der Spielmacher gilt als eines der größten Talente in seinem Alter in der Heimat und punktet vor allem durch seine starke Technik und gute Ballbehandlung.

Lee soll bis Saisonende ausgeliehen werden und ist für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters eingeplant. Zudem werden sich die Bayern eine Kaufoption für Lee sichern.