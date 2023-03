FC Bayern München: Thomas Tuchel will offenbar Mateo Kovacic und Édouard Mendy vom FC Chelsea holen

Thomas Tuchel hat offenbar seine ersten beiden Transferziele auserkoren. Beide spielen bei seinem Ex-Klub FC Chelsea.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel will offenbar zwei Spieler vom FC Chelsea an die Säbener Straße lotsen. Wie Calciomercato berichtet, probiert der neue Cheftrainer des FC Bayern München Mateo Kovacic und Édouard Mendy zum deutschen Rekordmeister zu holen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Chelsea probiert dem Bericht zufolge gleich mehrere Stars von der Gehaltsliste zu werden. Dazu sollen der kroatische Mittelfeldspieler und der senegalische Torhüter gehören.

WIE GEHT ES WEITER? Stand jetzt ist es jedoch eher unrealistisch, dass die beiden Blues-Stars zum FCB wechseln. Kovacic ist absoluter Leistungsträger bei Chelsea. Mendy musste sich hinter Kepa zwar in dieser Spielzeit als zweiter Schlussmann einsortieren, die Bayern sind auf der Torhüter-Position mit Yann Sommer, Manuel Neuer und Sven Ulreich bestens besetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kovacic ist unumstrittener Stammspieler an der Stamford Bridge und kommt in dieser Saison auf 27 Pflichtspiele, zwei Tore und eine Vorlage. Mendy hingegen sitzt nach einer Verletzung zumeist auf der Bank und kommt nur auf elf Spiele.