FC Bayern München: Thomas Tuchel bootet wohl Arijon Ibrahimovic und Gabriel Vidovic aus

Bayerns Coach Thomas Tuchel hat eine Entscheidung getroffen: Er setzt angeblich nicht mehr auf zwei FCB-Youngster.

WAS IST PASSIERT? Trainer Thomas Tuchel hat beim FC Bayern München offenbar zwei Spieler ausgebootet. Wie die Sport Bild berichtet, teilte der Trainer am Freitag Arijon Ibrahimovic und Gabriel Vidovic mit, dass sie nicht mit ins Vorbereitungscamp am Tegernsee fahren dürfen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 17-jährige Ibrahimovic durfte in der vergangenen Saison häufiger bei den Profis mittrainieren. Der 19-jährige Vidovic war zuletzt an Vitesse Arnheim ausgeliehen und wollte sich nun in der Vorbereitung empfehlen.

Besonders Vidovic soll über die Ausbootung extrem enttäuscht sein und habe sich inzwischen von seiner Berater-Agentur "Sports360" getrennt, heißt es in dem Bericht.

Ibrahimovic könnte derweil nach Thomas Müllers Verletzung nachnominiert werden.