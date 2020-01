FC Bayern München mit Interesse an Thomas Meunier von PSG?

Der FC Bayern würde gerne einen Außenverteidiger holen, um Joshua Kimmich im Mittelfeld etablieren zu können. Ist Thomas Meunier von PSG ein Kandidat?

Der hat angeblich Interesse an Außenverteidiger Thomas Meunier von . Das berichtet die Sport Bild.

Der Vertrag des Rechtsverteidigers, der 40 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft bestritt, läuft im Sommer aus, sodass die aktuelle Transferperiode die letzte Möglichkeit für PSG wäre, eine Ablöse zu generieren.

Bald bei Bayern? Thomas Meunier spielt seit 2016 bei PSG

Der 28-Jährige wechselte 2016 nach der Europameisterschaft für sechs Millionen Euro vom nach Paris und zählt meist zum Stammpersonal von Trainer Thomas Tuchel. In der aktuellen Saison steht er bei zwölf Einsätzen in der und vier in der . Auch beim turbulenten 3:3 gegen die am Sonntag stand er 90 Minuten auf dem Feld.

Aufgrund des personellen Engpasses soll auch Jerome Boateng mindestens bis zum Saisonende in München bleiben, an dem zuletzt der italienische Erstligist AC Mailand Interesse zeigte.