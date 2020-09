FC Bayern München vs. FC Sevilla heute live im Free-TV sehen - geht das?

Es kommt zum großen Showdown zwischen Bayern und Sevilla um den UEFA Supercup. Wie es mit einer Übertragung im Free-TV aussieht, erfahrt Ihr hier.

Das große europäische Finale steht an, der UEFA Supercup. Der tritt als Champions-League-Sieger gegen den Gewinner der , den , an. Anpfiff der Partie in der ungarischen Hauptstadt Budapest ist heute (Donnerstag) Abend um 21 Uhr.

Ihr fragt Euch, wie Ihr die vollen 90 Minuten heute live im deutschen Fernsehen sehen könnt - vor allem, ob das Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla live im Free-TV zu sehen sein wird. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des UEFA Supercups heute.

FC Bayern München - FC Sevilla heute live: Der UEFA Supercup in der Übersicht

Wettbewerb: UEFA Supercup

UEFA Supercup Partie: FC Bayern München vs. FC Sevilla

FC Bayern München vs. FC Sevilla Datum: 24. September 2020

24. September 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Budapest

Budapest Free-TV: Keine Übertragung

Keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 LIVE-STREAM: DAZN / Sky Go / Sky Ticket

Hat ganz gut geklappt. 1 Tor & 2 Vorlagen sind kein schlechter Einstieg für Leroy Sane. Mal sehen, ob das gegen Sevilla wieder so gut klappt.



Den UEFA Super Cup zwischen Bayern und Sevilla seht ihr am Donnerstag ab 20:45 Uhr live auf DAZN. pic.twitter.com/pCYypFe2bT — DAZN DE (@DAZN_DE) September 22, 2020

FC Bayern München - FC Sevilla: Den UEFA Supercup heute live im Free-TV sehen - geht das?

Beim heutigen UEFA Supercup ist die Antwort aber eindeutig: Eine Free-TV-Übertragung wird es nicht geben.

Weder bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie der ARD oder dem ZDF und auch nicht bei privaten Sendern wie Sport 1 oder RTL. Das Free-TV zeigt / überträgt also keine Sekunde des UEFA Supercup zwischen Bayern München und Sevilla heute live im Fernsehen. Wir erklären, warum.

Mehr Teams

Die deutschen Free-TV-Sender sind in den häufigsten Fällen nicht live mit von der Partie, wenn Partien der UEFA-Wettbewerbe übertragen werden.

Die besipielsweise wird vom Pay-TV-Sender Sky und der Streamingplattform DAZN übertragen. Eine kleine Ausnahme bildete das vergangene Finale der Königsklasse zwischen dem FC Bayern München und PSG. Das wurde im Free-TV vom ZDF übertragen, da eine deutsche Mannschaft im Finale stand.

In der Europa League ist DAZN der Rechtehalter an den LIVE-Übertragungen. Allerdings darf auch die RTL-Gruppe pro Spieltag eine Partie im Free-TV zeigen.

Darum zeigt das Free-TV den UEFA Supercup heute nicht: FC Bayern München gegen FC Sevilla nicht kostenlos im TV

Das Free-TV zeigt FC Bayern München - FC Sevilla heute nicht live und in voller Länge im TV, da wie oben bereits beschrieben schlichtweg keine Übertragungsrechte vorliegen. Es existieren Rechteperioden für die Übertragungen der europäischen Ligen und die der internationalen Wettbewerbe.

Für diese Rechteperiode hat das Free-TV keine Übertragungsrechte an der UEFA Champions League bekommen, sodass auch keine einzige Partie live im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird.

Bei der Rechtevergabe der UEFA im Jahr 2017 für die Spielzeiten von 2018/19 bis 2020/21 ging das ZDF leer aus. Die Rechte in liegen aktuell beim Ismaninger Streamingdienst DAZN und beim Unterföhringer TV-Sender Sky (Pay-TV).

LIVE-STREAM bei DAZN live im TV bei Sky Kommentator: Jan Platte Kommentator: Wolff Fuss Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr Übertragungsbeginn: ab 20.30 Uhr Voraussetzung: Probemonat (kostenlos) Voraussetzung: Abonnement bei Sky

Quelle: Imago Images / MIS

FC Bayern München - FC Sevilla: Der UEFA Super Cup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Er läuft zwar nicht live im Free-TV, aber dennoch wird er wie oben bereits zu lesen war, übertragen. Gleich mehrere Kanäle strahlen FC Bayern München vs. FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM aus. Stattdessen folgt nun ein detaillierter Überblick über die Kanäle.

Ausführliche Informationen zur Übertragung der Partie findet Ihr ausßerdem in einem separaten Artikel auf unserer Seite.