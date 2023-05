Am Samstag kommt es zur Partie FC Bayern München vs. Schalke 04. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute live im STREAM und TV sehen?

In diesen Tagen finden in der Bundesliga die Spiele des 32. Spieltags statt. Hierbei geht am Samstag unter anderem die Partie FC Bayern München vs. Schalke 04 über die Bühne. Das Aufeinandertreffen in der Allianz Arena beginnt um 15.30 Uhr.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der FC Bayern München verabschiedete sich Mitte November im Hinspiel mit einem Dreier bei Schalke 04 in die WM-Pause.

Damit endete zum elften Mal am Stück ein Duell zwischen diesen Teams mit einem Sieg des FCB. Zudem schlitterten die Knappen beim letzten Auftritt in der Allianz Arena im September 2020 in ein Debakel.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga das Spiel FC Bayern München vs. Schalke 04 über die Bühne. Aber wo könnt Ihr die Partie in der Allianz Arena live im STREAM und im TV sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live im STREAM und TV sehen: Die Eckdaten zum Bundesliga-Spiel

Spiel: FC Bayern München vs. Schalke 04 (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 13. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live im TV anschauen

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, alle Samstagspartien exklusiv zu zeigen. Der Bezahlanbieter nutzt hierfür zahlreiche Kanäle. Wenn Ihr Euch die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 in voller Länge anschauen möchtet, liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 HD und bei Sky Sport Bundesliga UHD richtig. Doch notiert Euch nun die Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 HD, Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 HD, Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Aber wenn Ihr das Spiel in der Allianz Arena im Fernsehen sehen wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei könnt Ihr das Bundesliga-Paket als Einzelabo für 27 Euro und in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Die Webseite von Sky bietet Euch weitere Einzelheiten.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag um 15.30 Uhr steigen insgesamt fünf Partien des 32. Spieltags in der Bundesliga. Denn: Außerdem finden die Spiele Union Berlin vs. Freiburg, Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Wolfsburg vs. Hoffenheim und Bochum vs. Augsburg statt. Daher könnt Ihr Euch bei Ihr bei Sky Sport Bundesliga HD, bei Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie bei Sky Sport Top Event HD eine Konferenz ansehen. Aber nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event HD

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event HD Gezeigte Spiele: FC Bayern München vs. Schalke 04, Union Berlin vs. Freiburg, Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05, Wolfsburg vs. Hoffenheim und Bochum vs. Augsburg.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute via LIVE-STREAM anschauen

Außerdem könnt Ihr Euch die Partie zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 heute im LIVE-STREAM anschauen. Das liegt daran, dass Sky sein vollzähliges Programm zusätzlich im Internet zeigt. Wenn Ihr eine adäquate Verbindung zur Hand habt, könnt Ihr die Übertragung aus der Allianz Arena von überall aus mitverfolgen. Hierfür stehen zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. Schalke 04 bei Sky Go im LIVE-STREAM schauen

Wenn Ihr die erste davon, Sky Go, nutzen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dessen Aktivierung findet jedoch nicht unverzüglich nach der Buchung statt. Daher müsst Ihr Euch bei einem heutigen Abschluss die Begegnung zwischen dem FCB und den Knappen vermutlich bei WOW oder in einer Wiederholung anschauen.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. Schalke 04 bei WOW sehen

Bei WOW handelt es sich um das frühere Sky Ticket. Hiermit müsst Ihr weder auf die Freischaltung warten noch eine langfristige Bindung eingehen. Solltet Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheiden, könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportangebot mitverfolgen. Das Fußballprogramm umfasst zusätzlich zur Bundesliga etwa den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga und Englands Premier League. Außerdem könnt Ihr die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL und PGA Tour sehen.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live im TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Partie FC Bayern München vs. Schalke 04 im Bilde bleiben. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen in der Allianz Arena. Im Zuge dessen erhaltet Ihr von uns Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr FC Bayern München vs. Schalke 04

Ab 17.30 Uhr und somit unmittelbar nach Schlusspfiff zeigt DAZN als Erster die Höhepunkte in der Highlight Show. Zudem könnt Ihr Euch die besten Szenen ab 18.30 Uhr bei der Sportschau der ARD und ab 23.00 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF anschauen.

Ihr könnt alle Sendungen mittels TV sowie mittels STREAM mitverfolgen.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live im STREAM und TV sehen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 HD, Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event HD Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.