FC Bayern München vs. Schalke 04: Die Aufstellung zum Bundesliga-Eröffnungsspiel

Der FC Bayern München spielt am 1. Spieltag der Bundesliga gegen Schalke 04. Goal hat sich mit den möglichen Mannschaftsaufstellungen befasst.

Ohne Fans, dafür aber mit jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck, darf der heute Abend (21 Uhr im LIVE-TICKER) die neue -Saison gegen den eröffnen.

Der deutsche Rekordmeister schnappte sich im August durch den 1:0-Finalsieg über PSG die , welche gleichbedeutend mit dem Triple war. Die Truppe von Hansi Flick will nahtlos an das anknüpfen, was man in den letzten Wochen gespielt hat.

Gegner heute ist der FC Schalke 04, dessen ruhmreiche Tage aber schon eine Weile zurückliegen. Im vergangenen Jahr spielte Königsblau eine gute Hinrunde, ließ dann aber drastisch nach. Trainer David Wagner hofft darauf, dass direkt in München die Trendwende eingeleitet wird.

FC Bayern München vs. Schalke 04: Die Aufstellung - Wie werden beide Teams personell an die Angelegenheit rangehen? Goal liefert einen Überblick über die Personalsituation vor dem Start der neuen Bundesligasaison. Um 19.30 Uhr kommen dann die offiziellen Mannschaftsaufstellungen!

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München noch nicht offiziell Aufstellung FC Schalke 04 noch nicht offiziell Trainer Hansi Flick (FC Bayern), David Wagner (Schalke 04)

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Personalsituation beim FCB

Es gibt von Seiten des deutschen Rekordmeisters gute Nachrichten: Die personelle Situation beim FC Bayern München sieht sehr gut aus, sodass fast alle Stars gegen den FC Schalke 04 mitwirken können.

Einzig und allein Kingsley Coman, der Siegtorschütze der Münchner gegen PSG im Finale der UEFA Champions League, muss aufgrund einer 14-tägigen Quarantäne passen. Ansonsten sind David Alaba und auch Jerome Boateng einsatzbereit.

Benjamin Pavard, der im CL-Finale nicht dabei war, ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Fehlen werden hingegen Mittelfeldmann Thiago (kurz vor Wechsel zum FC Liverpool) und Neuzugang Tanguy Nianzou (Muskelverletzung).

Interessant wird auch die Frage, wer sich als Nummer zwei hinter Manuel Neuer auf der Bank wiederfinden darf - Sven Ulreich oder Alexander Nübel? Gut möglich, dass Nübel die Ehre gebührt, geht es doch gegen seinen Ex-Klub.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Personalsituation bei S04

David Wagner hat am Freitagabend in München die Qual der Wahl, in welchem System er gegen den turmhohen Favoriten von der Isar agieren lässt. 4-2-3-1 oder 4-4-2 - eine dieser beiden Formationen wird es wohl werden. Für die beide Neu-Angreifer Goncalo Paciencia und Vedad Ibisevic könnte es das Debüt für den neuen Arbeitgeber werden.

Definitiv nicht mit von der Partie in der Allianz Arena sein werden Omar Mascarell (Aufbautraining) und Salif Sane (ebenfalls im Aufbautraining). Zudem muss auch Abwehrstratege Matija Nastasic aufgrund einer Kopfverletzung passen.

🎙️ David #Wagner zum Personal (1/2): Matija #Nastasic ist aufgrund seiner Kopfverletzung noch nicht im Training. Er wird voraussichtlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.#S04 | 🔵⚪️ | #FCBS04 pic.twitter.com/y25G4GzEpd — FC Schalke 04 (@s04) September 17, 2020

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die mögliche Aufstellung

So könnte der FC Bayern München gegen Schalke 04 spielen:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski.

So könnte Schalke 04 beim FC Bayern München agieren:

Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Schöpf, Bentaleb - Harit, Serdar, Uth - Paciencia.



Quelle: Getty Images / Goal

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung bei den Duellen in 2019/20

In der vergangenen Saison trafen der FC Bayern München und Schalke 04 nicht nur zweimal in der Bundesliga gegeneinander auf dem Platz, sondern duellierten sich auch im . Wir sagen Euch, wie beide Teams in den drei Begegnungen personell aufmarschierten.

In den 270 Minuten gab es insgesamt neun Treffer, allesamt erzielte sie der FC Bayern.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im DFB-Pokal (3. März 2020, 0:1)

Schubert - Todibo - Nastasic - Becker - Kenny - McKennie - Boujellab - Oczipka - Schöpf - Burgstaller - Matondo.

Neuer - Pavard - Kimmich - Alaba - Davies - Tolisso - Thiago - Gnabry - Goretzka - Coutinho - Müller.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 in der Bundesliga (25. Januar 2020, 5:0)

Neuer - Pavard - Boateng - Alaba - Davies - Goretzka - Kimmich - Thiago - Müller - Lewandowski - Perisic.

Schubert - Kenny - Kabak - Nastasic - Oczipka - Caligiuri - Mascarell - Serdar - Harit - Matondo - Gregoritsch.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München in der Bundesliga (24. August 2019, 0:3)

Nübel - Kenny - Stambouli - Nastasic - Oczipka - McKennie - Mascarell - Caligiuri - Harit - Raman - Burgstaller.

Neuer - Pavard - Süle - Hernández - Alaba - Kimmich - Tolisso - Gnabry - Müller - Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Letzte News und Gerüchte zum Bundesliga-Start